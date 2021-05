Il Covid mette in crisi i pescatori  

Annega nella crisi pandemica il settore della pesca, messo in ginocchio dalla chiusura prolungata dei ristoranti e alberghi, a Bosa, principali acquisitori del pescato. Settore dimenticato: zero ristori, se si fa eccezione per poche centinaia di euro corrisposte nella prima fase della pandemia.

Il settore

Tre cooperative riuniscono i circa sessanta pescatori bosani, entità minima rispetto alla storia di questo centro costiero che fino agli anni Cinquanta ne contava oltre cinquecento. Celeberrima e verificabile nell'archivio storico del viaggiatore veneto Pellis, la foto del 1934 di decine e decine di barche ormeggiate sulle due rive del Temo, vela triangolare ammainata. Immagine quanto mai rappresentativa di cosa fosse per Bosa la realtà economica legata alla pesca e la figura del contadino-pescatore. Oggi le barche sono più moderne ma il loro numero è drasticamente calato: forse una trentina, non di più, la maggior parte di dimensioni ridotte. Mauro Mocci, cinquantancinquenne pescatore in mare da quando era poco più un bambino: «Nessuno ha parlato di noi in questi mesi di chiusura - spiega - Qui da noi a Bosa, ma ritengo in tutta la Sardegna, il nostro settore ha subito un tracollo da tutti dimenticato. Con la chiusura dei ristoranti, abbiamo perso un mercato di riferimento e sovente siamo stati costretti a inseguire i compratori, spesso praticando prezzi davvero risibili rispetto ai nostri costi e ai rischi. Speriamo che ora si possa ripartire: me nessuno si è ricordato del settore durante i mesi più duri della pandemia».

I ristoratori

Ristoranti chiusi, mercato del pesce in crisi. Spiega Salvatore Mannu, del ristorante omonimo di Bosa: «Ristori proprio zero. La valutazione che posso fare è che il nostro settore, uno dei più colpiti , è storicamente quello che invece trascina una serie di altri settori fondamentali, considerato che operiamo con varie categorie. Di conseguenza la nostra chiusura prolungata nel tempo, ha colpito tante attività che hanno dovuto subire importanti dati negati nella loro economia, determinati proprio dalla chiusura del settore della ristorazione». Se ciò vale su tutto il territorio nazionale, drammatico è il caso di Bosa, in cui i pescatori locali devono fare i conti con il gravissimo mutamento ambientale che si manifesta con le secche sempre più evidenti nel corso del Temo. Si aggiungano poi i mali dell’illecita concorrenza da parte dei pescatori improvvisati ed irregolari, contro i quali la Guardia costiera compie quotidiane operazioni senza riuscire a sconfiggere il fenomeno. Nei giorni scorsi, il Comando marittimo ha compiuto una serie di controlli e verifiche, comminando importanti sanzioni.

Le richieste

Della difficile realtà del settore è consapevole il sindaco Piero Casula: «Credo che anche la categoria dei pescatori (piccola pesca), unita a quella delle pescherie, debba avere le dovute attenzioni da parte del Governo nazionale e di quello regionale proprio perché la chiusura delle attività di ristorazione ha determinato una notevole riduzione del consumo del pesce fresco. I prezzi al pubblico sono stati fortemente condizionati dall’inferiore richiesta».

