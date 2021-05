Il Covid manda in crisi il pomodoro 

Nei capannoni dell’industria, sulla Statale 196 bis tra Serramanna e Samassi, c’è una parte della produzione del 2020 invenduta. È questo il motivo che ha portato al taglio (50 mila quintali) della produzione programmata per il 2021. Tutto a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19, con la chiusura forzata di ristoranti, trattorie, alberghi, agriturismo che hanno contratto il consumo, tra l’altro, dei pelati e della passata made in Serramanna della Casar.

La situazione

Nei magazzini dell’azienda stoccata c’è proprio una parte della produzione di barattoli da tre chili, quelli di grande formato destinati appunto alla ristorazione. «Purtroppo siamo costretti a tagliare la produzione del pomodoro per l’annata 2021. È l’effetto della pandemia e delle misure anti- Covid che hanno causato la chiusura quasi totale dei ristoranti, con il risultato che una parte del nostro prodotto è ancora invenduta», conferma Giovanni Muscas, l’imprenditore di Villacidro a capo del gruppo Isa, proprietario dell’industria conserviera di Serramanna, l’unico stabilimento di lavorazione del pomodoro in tutta la Sardegna.

La diminuzione

I contratti di coltivazione siglati dall’azienda con gli agricoltori, perfezionati da tempo, parlano quindi di un calo della produzione prevista (50 mila quintali), e della superficie coltivata a pomodoro di 50 ettari circa. Insomma, tra il Medio Campidano (Serramanna, Samassi, Serrenti), e l’Oristanese (l’altro territorio che nell’Isola è votato alla coltivazione del pomodoro) i produttori ridurranno la coltivazione di quasi il 25 per cento rispetto ai 400 ettari utilizzati ogni anno. Con 450 addetti stagionali, di cui 40 fissi, i numeri della Casar rappresentano una voce in attivo, per l’azienda e l’indotto, dell’economia dell’intero territorio.

L’avvio

La stagione 2021 del pomodoro comincia proprio in questi giorni. Trattori e trapiantatrici meccaniche sono in azione per la semina delle piantine. Le condizioni atmosferiche favorevoli, finora, hanno aiutato il lavoro dei contadini di Serramanna e dintorni. Dalla semina alla raccolta e alla lavorazione nello stabilimento della Casar (nel mese di agosto): per far crescere e maturare i 350 mila quintali di pomodoro servono quattro mesi di tempo propizio. Sole, ma non caldo torrido. «Speriamo nel tempo, che si mantenga favorevole in questa fase e in quelle successive della campagna», rileva ancora Muscas, il patron Casar che da poco punta, oltre che sui prodotti classici considerati cavalli di battaglia della produzione, pelati e passate, anche sui sughi pronti, la nuova scommessa aziendale. «Ci stiamo difendendo con questi nuovi prodotti e i consumatori del mercato interno ma anche quelli che acquistano dall’estero, come i nostri clienti di Israele, dimostrano di gradire», afferma Giovanni Muscas.

