Il Covid, i bimbi e la libertà  

Per la piccola Federica, sei anni appena, la libertà è poter «andare a scuola senza la mascherina». Lo stesso pensiero di altri suoi coetanei: c’è anche chi spera di «sconfiggere il Covid», e chi dopo tanti mesi di distanza vorrebbe «andare a casa dei nonni». Frasi che ricorrono tra i piccoli studenti delle scuole primarie di Selargius, protagonisti dell’iniziativa lanciata di recente dalla rete Cultura Selargius in occasione de Sa die de sa Sardigna, e che di fatto fotografano il contesto di paure, difficoltà e preoccupazioni vissute dai bambini ai tempi del Covid. «Emerge tanta fantasia, in alcuni c’è anche la curiosità verso la storia della nostra Isola», commenta il portavoce della rete culturale cittadina Antonio Patta. «Ma nei loro pensieri c’è soprattutto la voglia di evadere dalle limitazioni della pandemia».

Il progetto

Il progetto, partito alcune settimane fa, ha coinvolto le Elementari dei tre istituti comprensivi presenti in città. A disposizione dei piccoli due sagome in abito tradizionale, una figura femminile e una maschile, che ciascun alunno ha potuto colorare a proprio piacimento. Non solo: accanto al disegno c’era anche la possibilità di approfondire il tema identitario con il proprio pensiero di libertà.

Il risultato è una valanga di disegni realizzati dai bimbi selargini, oltre 500 in tutto. Un tripudio di colori e fantasie, ma soprattutto un inno alla libertà dopo mesi caratterizzati da restrizioni, scuole chiuse e didattica a distanza a intermittenza.

La mascherina

Fra le centinaia di piccole opere artistiche c’è quella di Giulia, che frequenta la prima elementare del plesso Paluna-San Lussorio: «Per me la libertà è non avere più la mascherina», scrive accanto al suo disegno colorato. Anche Daniele, stessa età e stessa scuola, associa la libertà al dopo Covid, così come le piccole Emma e Anna, della scuola di Santu Nigola. Un pensiero più approfondito quello di Chiara, che sta per concludere la quarta elementare: «La libertà è stare con gli amici, i nonni e con chi vuoi bene. È una cosa bella, ma devi rispettare tutte le regole».

Voglia di felicità

Tante anche le frasi collegate alla liberazione conquistata dall’Isola nel 1794. Così come non manca la fantasia dei bimbi selargini che, nonostante tutto, il Covid non ha cancellato. «Dai più piccoli ai più grandi abbiamo notato un unico comune denominatore: la voglia di evadere dal grigiore di questo difficile momento e di vivere la propria infanzia in modo spensierato», sottolinea Patta. «Per questo era importante attivare l’iniziativa e rendere pubblico come la pandemia abbia influito profondamente sulle piccole menti dei cittadini del futuro, ma allo stesso tempo per dare un messaggio di speranza affinché si recuperino presto le libertà andate perse finora».

I dirigenti

In prima linea anche dirigenti scolastici e insegnanti dei diversi plessi coinvolti, che hanno da subito sposato l’iniziativa e seguito passo per passo i loro alunni nella realizzazione dei disegni. «Un piccolo progetto», aggiunge il portavoce della rete culturale selargina, «che spero sia servito per regalare ai bambini un momento di evasione, e una piccola consapevolezza in più sul valore della libertà e quello delle proprie radici».

