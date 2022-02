Il Covid ferma la Dinamo 

Sassari. Stop sino alla Coppa Italia. Sempre che tutto vada bene. Il Covid impone un nuovo stop alla Dinamo dopo quello di fine 2021. Saltano due partite: la gara che si sarebbe dovuta disputare oggi a Trieste e quella in programma domenica al PalaSerradimigni contro la capolista Virtus Bologna.

La giornata

Ieri la squadra sassarese era pronta per la partenza, ma il controllo dell'ultimo giro di tamponi ha riservato una brutta sorpresa: sono emerse “diverse positività nel gruppo squadra” scrive la società in un comunicato. Come di consueto la Dinamo non specifica il numero dei positivi, ma dovrebbero essere almeno cinque nel gruppo che comprende giocatori e staff tecnico, viste le ultime norme che per il rinvio di una partita prevedono che i positivi siano superiori al 35% rispetto a quelli inseriti nella lista del gruppo atleti.

Nove giorni

I giocatori sono tutti vaccinati, quindi anche se dovessero accusare sintomi, gli effetti non sarebbero pericolosi o particolarmente debilitanti, ma l'Ats ha disposto la quarantena sino al 13 febbraio, il che vuol dire nove giorni senza allenamenti in palestra. Una sosta inopportuna nel momento migliore della squadra che stava trovando continuità di rendimento e innalzando la qualità del suo gioco come dimostrano pure le cinque vittorie nelle ultime sette uscite. Bisogna sperare poi che quando verro effettuati i tamponi di controllo i giocatori risultino tutti negativi, altrimenti sarà a rischio anche la Final 8 che vedrà impegnata la Dinamo mercoledì 16 febbraio contro Milano a Pesaro.