Il Covid fa scappare gli sposi 

In città ma anche in provincia il “sì” che sigilla (più o meno) un amore davanti all’altare non sembra più di alto gradimento. Nel 2020, l’anno nero del Covid, i matrimoni sono scesi a picco, quelli religiosi sono addirittura crollati: 172 con il rito civile appena 30 con il concordatario.

Il quadro

I dati del 2020 danno conto dell’impatto della pandemia da Covid-19 sui matrimoni, evidenziando un crollo di portata eccezionale che ha quasi dimezzato il numero delle nozze in un solo anno: in città sono stati celebrati 172 matrimoni, in provincia 202 esattamente 200 in meno rispetto al 2019. La battuta d’arresto si osserva a partire da marzo 2020 con picchi ad aprile e maggio proprio per via delle pesanti restrizioni imposte dalla pandemia. Alcune misure di contenimento (divieto di assembramenti, numero massimo di persone in caso di eventi) hanno comunque riguardato l’intero anno 2020 e i primi dati dicono che si sono protratte nel 2021.

Le cause

Ulteriori elementi a sfavore delle nozze si sono aggiunti, via via, a seguito del dispiegarsi degli effetti sociali ed economici dovuti alla crisi sanitaria sempre più grave. Per i primi nove mesi del 2021 i dati provvisori indicano, rispetto allo stesso periodo del 2020, un aumento che sfiora il 60 per cento dei matrimoni, ma la ripresa non è sufficiente a recuperare quanto perso nell’anno della pandemia. «Le cause del calo dei matrimoni e in particolare di quelli con rito religioso sono diverse. In generale la società oristanese è cambiata, la donna finalmente ha acquistato la sua autonomia anche lavorativa - osserva don Titino Usai, psicologo – il Covid con le sue restrizioni ha contribuito a far emergere le difficoltà che hanno fatto precipitare la coppia. Se a questi aspetti aggiungiamo il calo di religiosità che tiene unita la famiglia, nella buona e cattiva sorte, il quadro è completo». Ci sono poi le spese. «Le nozze religiose costano quanto quelle civili perché in un caso e nell’altro si spende quello che ciascuno è disposto a spendere non per il rito che non ha un costo, ma per i festeggiamenti».