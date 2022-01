Il Covid cancella il Carnevale  

Barbagia, Marghine, Baronia, Mandrolisai: i fuochi in onore di Sant’Antonio abate saltano dappertutto per via della pandemia.

A Mamoiada si spera di salvare il carnevale. Le celebrazioni di Sant’Antoni de su o’u, previste il 16 e 17 gennaio, non si terranno per via della normativa nazionale. Lo precisa il sindaco, Luciano Barone, con una comunicazione ufficiale, riportando il testo dell’articolo 6 del decreto legge 221 del 24 dicembre 2021, che vieta feste e eventi simili che implichino assembramenti in spazi aperti. Una norma che non lascia spazio ai fraintendimenti.

Niente feste

«Il paese non ha preso bene la notizia, è una manifestazione molto radicata nell’animo e nella cultura di ogni mamoiadino. Il passaggio dei Mamuthones ha origini ancestrali: è di buon auspicio per l’annata a venire - precisa Barone -. Spero non ci saranno celebrazioni clandestine che potrebbero attirare qualche turista. La nostra comunità ha gli occhi puntati addosso per questo evento: riceviamo chiamate ogni giorno. In piazza Santa Maria, dove viene acceso il fuoco principale dal quale poi attingono la fiamma tutti gli altri, è impegnata in un cantiere di restauro. Ci auguriamo di poter celebrare almeno le date future del carnevale».

In Barbagia