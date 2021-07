Il Covid blocca il ritorno in Aula 

Doveva essere il giorno del ritorno in aula di tutti: i 34 consiglieri, più il sindaco e i 9 rappresentanti della Giunta. Tutti di nuovo insieme. Dopo un anno mezzo, nel giorno in cui il Consiglio deve discutere un’importante variazione di Bilancio da 40 milioni, erano attesi proprio tutti a palazzo Bacaredda. Invece la notizia di un contagio da Covid di un membro del Consiglio ha obbligato il presidente del Consiglio Edoardo Tocco a fare dietrofront e convocare la seduta di oggi (in programma alle 17.30) in modalità esclusivamente telematica. «Per la sicurezza di tutti, la riunione odierna si svolgerà da remoto», conferma il presidente dell’aula che è responsabile della sicurezza. Una decisione presa in via precauzionale, insomma, perché come spiega ancora Tocco «bisogna tutelare tutti, i consiglieri che entrano in aula ma anche i dipendenti degli uffici. Tutti insomma».

La scelta

A guidare presidente e segretario dell’aula nella scelta di convocare la seduta odierna del consiglio da remoto è stata l’Ats che ha inviato una lettera dai toni chiari con cui in pratica fa capire che la seduta si deve svolgere inevitabilmente a distanza per la mancanza dei criteri massimi di sicurezza. L’azienda tutela per la salute della Sardegna, appresa la notizia del contagio, ha imposto che tutti i componenti del Consiglio e tutti i dipendenti degli uffici che hanno sede nel Municipio di via Roma facessero i tamponi. Tempi troppi stretti per riuscire a farli prima dell’inizio della seduta. Da qui la decisione. «Dal momento che non era possibile sottoporre a tampone tutti entro il termine previsto per la convocazione della seduta, è stata presa questa decisione», spiega ancora Tocco.

Le misure

Da quando le sedute si svolgono in modalità mista, con alcuni consiglieri che partecipano alle sedute in presenza e altri che invece preferiscono continuare a seguirle da remoto, l’aula di palazzo Bacaredda è trasformata. Ogni banco è dotato di plexiglas che protegge ogni consigliere su tre lati, le procedure di sanificazione degli ambienti sono costanti e rigorose e il ricambio dell'aria continuamente garantito. «Precauzioni doverose che sono state prese proprio per garantire la sicurezza di tutti», sottolinea Tocco.

La prima retromarcia

Inizialmente il Comune aveva deciso di svolgere la riunione di oggi in modalità mista. Dopo aver annunciato il ritorno in presenza, ieri pomeriggio un comunicato ufficiale avvertiva che «stante la recrudescenza della curva epidemiologica che negli ultimissimi giorni sta coinvolgendo la città di Cagliari, al fine di dare la possibilità a tutti i consiglieri di partecipare serenamente al Consiglio comunale, la seduta in programma oggi pomeriggio alle 17.30 si terrà in modalità mista». Poi è arrivato l’aut aut dell’Ats, e via tutti collegati in «modalità telematica tramite videoconferenza nella piattaforma Microsoft Teams. Restano invariati gli orari per la discussione dei 20 punti all’ordine del giorno (ore 17,30) e delle 20 interrogazioni (ore 17) rivolte a sindaco e assessori, consultabili sulla pagina istituzionale del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

L’Ats dovrà sottoporre tutti a tampone. Non c’era il tempo per effettuarli entro la seduta di oggi. Così, per la sicurezza di tutti, il Consiglio si svolgerà in remoto

Edoardo

Tocco