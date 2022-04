IL CORTOGHIANA è SALVO 

Cortoghiana 1

Monteponi 1

Atletico Cortoghiana (4-4-2) : Cossu, Pittau, Bove (40’ st Melis), Cro, Boi (1’ st Madeddu), Marteddu, Pau, Biccheddu, Iesu, Muscas, Onnis (20’ st Casula). In panchina Saiu, Farris, Gallus. Allenatore Piras.

Monteponi Iglesias (4-4-2) : Toro (42’ st Davide Piras II), Biancu, Cuccu, Lepore, Todde, Mancusi (30’ st Filippi), Fenu, Davide Piras I, Bratzu, Fanni, Doneddu (20’ st Sirigu). In panchina Porcu, Porcheddu, Suella, Marci, Pintus, Ezeadi. Allenatore Cuccu.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : nella ripresa 4’ D. Piras, 42’ (r) Iesu.

Note : ammoniti Iesu e Fanni; recupero 2’ pt-3’st; spettatori 100.

Carbonia. La neo promossa in Eccellenza Monteponi quasi rovina la festa al pericolante Atletico Cortoghiana che invece su rigore acciuffa per i capelli il pari a una manciata di minuti dal termine e blinda così la salvezza. Finisce 1-1 ed è stata gara spettacolare soprattutto nel primo tempo, denso di palle gol, benché per uno strano scherzo del calcio le reti siano arrivate nella ripresa, parsa invece sottotono. L’Atletico parte in quarta e al 9’ un violenta botta di Muscas da venti metri costringe Toro (migliore in campo) a volare sulla sua destra. Al 16’ Onnis si divora il vantaggio: pallonetto pochi centimetri alto sull’uscita del portiere ma un minuto dopo Bratzu stampa il suo destro sulla traversa.

Emozioni

Fra il 30 e il 33’ Cortoghiana vicino al gol: prima un’incornata potente di Pittau in area piccola (parata superlativa di Tore), poi un rasoterra ravvicinato su cui il portiere arriva con un riflesso felino. Si riparte con una sorpresa: Davide Piras indovina al 4’ il pallonetto di testa e Cortoghiana gelato. Prima di reagire i locali ci impiegano un’eternità. Nel finale una palla gol clamorosa fallita da Iesu fa da preludio al rigore che lui stesso realizza contro Davide Piras (classe 2002), entrato pochi secondi prima dell’esecuzione del penalty al posto di Toro.

Andrea Scano

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata