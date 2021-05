«Il corpo di Fabio? Non so dove sia» 

«Non sono in grado di dire dove si trovi il corpo». Andrea Pinna, 35 anni, lo ha ripetuto con chiarezza ieri mattina, davanti al Gup del Tribunale di Cagliari Giuseppe Pintori, ribadendo più volte di non essere stato lui ad uccidere e far sparire il cadavere di Fabio Serventi, 24 anni, scomparso nel nulla il 21 marzo dello scorso anno dalla casa del nonno a Perdaxius. Terminato l'interrogatorio, nel giro di pochi minuti il giudice lo ha rinviato a giudizio, accogliendo la richiesta della pm Rossana Allieri che gli contesta l’omicidio volontario premeditato e l’occultamento di cadavere.

In Corte d’Assise

Nessun rito alterativo è stato ammesso, come prevede la nuova norma che obbliga al dibattimento in Corte d’Assise tutti i reati puniti con la pena massima dell’ergastolo. Il processo a Pinna, difeso dall’avvocata Teresa Camoglio, prenderà il via il 28 giugno davanti alla Corte presieduta dal giudice Giovanni Massidda. Stando alla ricostruzione della Procura, Fabio Serventi sarebbe stato ucciso per un debito di droga (5 mila euro), contratto con qualcuno che al momento non è stato ancora identificato. Si parla di due mandati. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, nonostante Carabinieri e Vigili del Fuoco lo abbiano cercato per settimane in diverse zone del Sulcis. Uscito dalla casa dei nonni in località Is Ergois, il giovane è svanito nel nulla. Gli investigatori della Procura erano poi arrivata ad Andrea Pinna seguendo il passaggio di mano del motorino del ragazzo scomparso, ma anche intercettando il 35enne con gli amici. Ad inchiodarlo una serie di dialoghi nei quali lo stesso imputato riferisce di aver ucciso il ragazzo.

L’interrogatorio

Dopo numerosi appelli lanciati dalla madre del giovane all’imputato perché facesse ritrovare i resti di Fabio Serventi, ieri Andrea Pinna ha accettato di essere interrogato. Era già stato sentito per ore e ore il giorno del suo arresto, negando di essere l’autore dell’omicidio. E ieri mattina l’ha ripetuto, negando sia di aver ucciso che di conoscere il luogo dove sia nascosto il corpo. Sconfortati Marcella Ballisai e Daniele Serventi, la mamma e il papà del giovane ucciso, che si è costituita parte civile con gli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu. «I genitori», hanno chiarito i legali, «hanno sperato sino all’ultimo che le annunciate dichiarazioni di Andrea Pinna consentissero di arrivare al rinvenimento dei resti del povero figlio. Per loro la delusione è stata grandissima».

RIPRODUZIONE RISERVATA