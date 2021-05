«Il coprifuoco? Giusto che rimanga ma almeno dalle 23» 

Nessuno in realtà vuole abolirlo. Per motivi diversi ma esperti nel settore sanitario, turistico e imprenditoriale su quel punto concordano. Il coprifuoco deve restare, bisogna solo capire se farlo scattare alle 23 o un’ora dopo e per quanto tempo tenerlo ancora. Nel’Isola che si appresta a vivere un’altra settimana di arancione ma con lo sguardo volto verso un orizzonte giallo, il tema del coprifuoco interessa, come interessano anche le altre novità che potrebbero scattare, sempre nelle zone gialle da lunedì 17: aperture di piscine all’aperto, mercati e centri commerciali nei fine settimana.

«Coprifuoco da tenere»

«In una fase così delicata come quella che stiamo attraversando credo che il mantenimento del coprifuoco sia un segnale di attenzione che è giusto avere. Mi sembra di capire che il Governo stia decidendo di ridurre l’orario ma non di eliminarlo. Ritengo che mantenerlo sia utile anche perché con le aperture dei locali si possono registrare momenti di estremo rischio dovuti alla caduta di alcune attenzioni che invece dobbiamo sempre ricordare di avere – sottolinea Luigi Minerba, docente di Statistica medica dell'Università di Cagliari - E’ comunque una decisione che deve essere presa in funzione dell’andamento dell’epidemia e delle vaccinazioni. Però, ribadisco, togliere il coprifuoco di punto in bianco non va bene, può essere male interpretato. Infine non dimentichiamo che ci dobbiamo anche riabituare alla socialità, è necessario fare un periodo di riabilitazione proprio come fa la persona che ha avuto un problema fisico. Riprendere per gradi credo sia la strada più corretta».

«Dire quando si elimina»

«E’ essenziale in questo periodo dire già quando si vuole eliminare il coprifuoco. Cioè è necessario, per chi opera nel settore turistico, innanzitutto chiarire che prima o poi verrà eliminato e ovviamente dire anche quando. Poi è chiaro che la prudenza è raccomandabile quanto necessaria visto che si sta riaprendo -afferma Nicola Palomba,vicepresidente di Confindustria Sardegna Meridionale con delega al turismo - Il bel tempo è alle porte, le curve epidemiologiche stanno calando, i vaccinati stanno aumentando per cui il coprifuoco diventerà inutile, mentre sarà sempre più utile avere massima attenzione nei momenti e nei luoghi di maggior socialità, a prescindere dagli orari. Niente coprifuoco ma molto buonsenso, questo il concetto».

«Subito alle 23»

Nando Faedda, numero uno di Confcommercio Sardegna non ha dubbi: «Tenere il coprifuoco alle 22 è assurdo, visto che la situazione sta migliorando è necessario allungare l’orario almeno sino alle 23. Non sono d'accordo nell'eliminarlo subito perché ritengo che sia più corretto arrivare per gradi all'abolizione. Però nel momento in cui le attività riaprono diventa difficile cacciare via le persone alle 22; si allungano le giornate, le persone escono più tardi e quindi trovo corretto che si possa tornare anche un po’ più tardi a casa».

Sulla stessa linea Antonio Matzutzi e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, che hanno sottolineato come: «Spostare il coprifuoco di un’ora, alle 23, permetterebbe ai ristoratori che stanno investendo nelle strutture all’aperto di affrontare con maggiore fiducia la ripartenza.Non cambierebbe nulla dal punto di vista dei contagi, a patto che continuino i controlli».

