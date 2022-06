Il Consorzio si riprende i lotti 

Il Consorzio industriale rivuole indietro i lotti ceduti per favorire nuove imprese in realtà mai decollate. Sono 7, secondo una prima ricognizione effettuata dal personale degli uffici, le aree finite sotto la lente d’ingrandimento della gestione politica di Franco Ammendola. Almeno sotto il profilo amministrativo i terreni di Baccasara, dove le promesse si sono sciolte come neve al sole, hanno imboccato il viale del rientro al proprietario. Mentre la zona industriale si rifà il trucco, con strade riqualificate a beneficio della sicurezza, l’ente consortile caccia via chi nonb ha usato le terre pubbliche.

La novità

A Baccasara 7 lotti (almeno) sono terra di nessuno. Perché di fatto, benché anni fa il Consorzio li avesse ceduti in forza ad accordi con privati che promisero imprese e buste paga, in queste aree cresce solo l’erba. Potrebbero far gola a chi ha (realmente) voglia di fare impresa o comunque potrebbero anche tornare utili al Consorzio che ne disporrebbe un nuovo uso. «Abbiamo inviato le lettere di sollecito per la restituzione dei lotti in cui sarebbero dovute sorgere attività imprenditoriali e dove invece, a distanza di anni, nulla è stato ancora fatto». Parola di Franco Ammendola, 71 anni, da uno mezzo presidente del Consorzio che ha restituito decoro e dignità alla zona industriale. C’è di più: alcuni dei terreni incriminati hanno preso una strada alternativa. «In effetti qualche concessionario non solo non ha mantenuto l’impegno ma addirittura ha affittato il lotto a terzi».

I sindacati

Plaudono all’iniziativa anche le parti sociali. «L’ente consortile sta percorrendo la strada giusta: non è tollerabile che queste aree restino in mano a soggetti e società che non hanno fatto alcun investimento concreto. È necessario - afferma Michele Muggianu (40), segretario di Cisl Ogliastra - rilanciare le aree industriali con iniziative produttive che devono portare sviluppo e occupazione. I prossimi anni saranno decisivi, s’intravedono prospettive interessanti, a partire dal distretto della nautica e della portualità. La nostra attenzione è alta e su questi temi stiamo mettendo il massimo dell’impegno nel sollecitare la politica e gli enti coinvolti».