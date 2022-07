Il Consiglio sceglie un presidente-karateka 

«In prima battuta abbiamo proposto il consigliere Piludu, perché ci sembrava un anello di congiunzione tra maggioranza e opposizione vista anche la sua lunga esperienza politica e, in linea di principio, abbiamo pensato fosse la figura più adatta a ricoprire questo ruolo super partes», spiega Michela Vacca, di “Quartucciu nel cuore”, capogruppo dell’opposizione, «non avendo avuto la possibilità di confrontarci per tempo con il sindaco su questa proposta, abbiamo deciso di sostenere Gino Emanuele Melis, persona di grande competenza che saprà sicuramente svolgere al meglio il ruolo di presidente».

A proporlo è stato il sindaco Pisu che lo ha definito «un ragazzo dalle grandi capacità di relazione». Proposta accolta all’unanimità, anche se la minoranza aveva pensato di indicare per la presidenza Ninni Piludu, consigliere di maggioranza, ieri assente per motivi di lavoro.

Questa è la sua prima esperienza politica, è il consigliere più giovane che siede nei banchi dell’Aula di via Giofra e da ieri, Gino Emanuele Melis, 36 anni, eletto lo scorso 12 giugno nella lista “Pietro Pisu sindaco” è anche il nuovo presidente del Consiglio dell’assemblea quartuccese.

Le scelte

Il profilo

Avvocato, karateka della nazionale italiana, da anni impegnato nelle scuole per la lotta al cyberbullismo e bullismo, Melis si dice onorato della carica prestigiosa e della fiducia ricevuta da tutti i suoi colleghi. «Spero sia un percorso piacevole e di arricchimento», afferma Melis, «i presupposti fin dal primo incontro sono stati quelli della collaborazione e del rispetto dei ruoli, se così sarà tutti i consiglieri e le consigliere renderanno più semplice anche il mio lavoro. L’attenzione al rispetto di statuto e regolamento sarà massima, ma questi subiranno certamente delle modifiche, perché si tratta di normative datate che presentano delle contraddizioni». Per la modifica assicura il neo presidente verranno coinvolte tutte le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione.

«Sarà una collaborazione, metteremo insieme tutte le nostre competenze e forze per fare un bel lavoro di modifica. Lavorerò inoltre perché ci sia il massimo rispetto massimo delle tempistiche: i nostri concittadini hanno bisogno di concretezza, tutti i punti all’ordine del giorno devono avere pari dignità e dobbiamo arrivare a trattare l’ultimo punto con la stessa lucidità con cui abbiamo trattato il primo».

L’auspicio

Senza troppi giri di parole e con uno sguardo al passato, Gino Emanuele Melis dice che l’Aula merita rispetto e bisogna evitare gli show. «Gli interventi devono essere strettamente legati e connessi con l’argomento che si sta trattando», continua Melis, che fa riferimento allo sport e alla sua professione: «I colpi dolorosi li ricevo sempre dentro il Palazzo di giustizia, piuttosto che sul tatami. Spero, invece, di non dovermi difendere nelle sedute del Consiglio, sicuramente non avrò bisogno di attaccare nessuno».

Ha rimarcato più volte la sua imparzialità. «Sarò sicuramente super partes, sono pronto a mettere a disposizione le mie nozioni giuridiche, sociologiche e anche sportive. Sono certo che il terreno sia abbastanza fertile per poter seminare e lavorare bene insieme per il bene comune. Oggi ho ricevuto la fiducia di tutti, del sindaco in primis, e sono pronto a ripagarla senza deluderli. Sarò rigido, severo e giusto nei confronti di tutti».

