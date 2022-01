Il concerto per i nonnini in differita 

Ma i soci di Froris de Beranu non si sono arresi: così nei giorni scorsi hanno registrato lo spettacolo nel teatro di Sacro Cuore e adesso distribuiranno il video in tutte le case di riposo della città. «Purtroppo anche quest’anno le cose non sono andate come volevamo», spiega la presidente del gruppo folk Adele Cogoni, «per via del Covid non ci è stato dato il permesso di entrare nelle strutture. Non ci siamo però persi d’animo e abbiamo pensato a una soluzione per portare lo stesso la nostra allegria dagli ospiti delle case di riposo». Così lo spettacolo si è fatto lo stesso; «ma all’interno del teatro» prosegue Cogoni, «l’abbiamo registrato e lo distribuiremo a tutti gli ospizi della città: per l’Epifania lo potranno vedere. Un regalo per far dimenticare per qualche ora le terribili notizie che arrivano tutti i giorni dai telegiornali».

Era tutto pronto. Per le feste di fine anno il gruppo folk Froris de Beranu, doveva portare musica e allegria tra gli anziani delle case di riposo cittadine.

La soluzione

Ma i soci di Froris de Beranu non si sono arresi: così nei giorni scorsi hanno registrato lo spettacolo nel teatro di Sacro Cuore e adesso distribuiranno il video in tutte le case di riposo della città. «Purtroppo anche quest’anno le cose non sono andate come volevamo», spiega la presidente del gruppo folk Adele Cogoni, «per via del Covid non ci è stato dato il permesso di entrare nelle strutture. Non ci siamo però persi d’animo e abbiamo pensato a una soluzione per portare lo stesso la nostra allegria dagli ospiti delle case di riposo». Così lo spettacolo si è fatto lo stesso; «ma all’interno del teatro» prosegue Cogoni, «l’abbiamo registrato e lo distribuiremo a tutti gli ospizi della città: per l’Epifania lo potranno vedere. Un regalo per far dimenticare per qualche ora le terribili notizie che arrivano tutti i giorni dai telegiornali».

L’iniziativa

Si chiamava “Natale con i nonni”, l’iniziativa che era stata inserita nell’ambito del programma di fine anno organizzato dal Comune assieme alle associazioni. L’elenco delle strutture coinvolte è lunghissimo da Anni d’Oro a Flumini, al Fenicottero, e poi la casa di riposo Monsignor Angioni gestita dalle suore e quella di via Porcu. «Abbiamo cercato non escludere nessuno e di fare una copia per tutti quelli che lo vorranno. Doveva essere il nostro regalo di Natale e invece arriverà con la Befana».

Il gruppo folk

Adele Cogoni è la fondatrice insieme a marito e figlio del gruppo folk “Froris de Beranu” nato nel 2004. «Sono entrata nel mondo del folklore a 13 anni» dice Cogoni, «e a un certo punto ho deciso di cerare un gruppo mio. Ci esibiamo un po’ dappertutto soprattutto a scopo benefico e ogni anno riproponiamo lo spettacolo Beni Beniu Beranu per raccogliere fondi per i bambini malati». E proprio per il suo impegno ad aiutare gli altri, Cogoni ha anche ottenuto in passato il riconoscimento di Quartese dell’anno. Impegno speso anche per i tantissimi anziani della città che hanno scelto di alloggiare in una casa di riposo privata, alcuni con l’aiuto del Comune per pagare la retta.

Il pensionato chiuso

Questo perché il pensionato comunale di via Cilea è stato chiuso e mai più riaperto. Era successo durante la giunta Ruggeri che aveva dovuto trasferire i nonnini a seguito di un sopralluogo dei Nas. La chiusura doveva essere solo provvisoria in attesa di un intervento di ristrutturazione mai arrivato. Così come sono rimasti chiusi nel cassetto anche tutti gli altri progetti di recupero.

