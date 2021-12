Il Comune vuole la biblioteca-ombra 

A spiegare perché il Comune ridusse il contributo alla Satta è stato l’assessore alla Cultura, Luigi Crisponi: «Lo fece il segretario rivalutando le condizioni previste dallo statuto in base agli abitanti di quel periodo, per questo si ridusse il contributo a 108 mila euro». La maggioranza con il consigliere Marcello Calia ha proposto una risoluzione: oltre a dare il compito di proporre ricorso davanti ad un tribunale e studiare una “nuova” biblioteca, vieta al sindaco «di far parte di organismi costituiti senza il consenso del Consiglio».

Insomma, il Comune è chiaro: se non ci lasciate dentro la biblioteca, la facciamo ex novo. «Il nostro è un messaggio di speranza perché davanti ad un ostacolo proponiamo una soluzione», ha detto Soddu in conclusione ad un lungo discorso durato quasi un’ora. Ha ripercorso tutti i passaggi che hanno portato alla situazione odierna. Lasciando ancora aperta una porta al dialogo Soddu ha aggiunto: «Siamo pronti a lottare, e se la Regione dovesse chiamarci, anche a sederci attorno ad un tavolo». In aula sono intervenuti anche due rappresentanti degli enti: il direttore della Satta, Pasquale Mascia, e il commissario dell’UniNuoro (decaduto il 7 dicembre) Fabrizio Mureddu.

È scontro tra Comune e Regione sul consorzio “Sebastiano Satta” e su quello universitario. Al voto dell’assemblea regionale, che con la legge Omnibus ha deciso il decadimento dei commissari, Paolo Piquereddu e Fabrizio Mureddu, con la nomina al loro posto (non ancora avvenuta) di commissari liquidatori regionali per l’istituzione delle due Fondazioni, risponde il Consiglio comunale che ieri ha dato mandato al sindaco di difendere davanti ai giudici le ragioni della città. Ma soprattutto ha votato (15 voti favorevoli e tre contrari) perché Andrea Soddu e la sua Giunta valutino la costituzione di un nuovo sistema bibliotecario, senza aggravi di costi per il bilancio, in accordo con altri partner territoriali da intitolare a Grazia Deledda.

La scelta

La discussione

Giovanna Obinu (gruppo del sindaco) ha ricordato che la Regione ha varato una legge in maniera veloce e raffazzonata «senza regolamenti attuativi, si interviene senza costruire». Dall’opposizione l’attacco di Natascia Demurtas (Pd) che ha parlato di un «sistema Soddu, che pensava solo alle nomine». Dichiarazione che ha visto l’immediata censura del primo cittadino. Lisetta Bidoni (Progetto per Nuoro) ha chiesto «perché non sono stati coinvolti i 26 sindaci del Consorzio».

La voce degli enti

Il direttore della Satta, Mascia, ha illustrato le potenzialità e le «difficoltà per il personale» mentre l’ex commissario Mureddu ha detto: «È umiliante ogni anno fare la trafila per chiedere il finanziamento, come si fa a programmare corsi universitari triennali con finanziamenti annuali?».

