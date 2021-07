Il Comune trova un tesoretto 

Un tesoretto da quasi un milione e mezzo e un’evasione di quattro milioni di euro. Sono le cifre che caratterizzano il consuntivo 2020 del Comune , approvato con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione della minoranza. «Non ci hanno consegnati gli atti», lamenta il capogruppo Salvatore Floris. Soddisfatto il sindaco Alberto Urpi: «Il Covid-19 se da un lato ha permesso di risparmiare risorse che utilizzeremo per ridisegnare la vita della città con opere e servizi, dall’altro il blocco delle riscossioni delle imposte ci ha penalizzato».

L’avanzo

Il primo cittadino ricorda che «il 2020 è stato un anno complicato, ma alla fine il documento contabile si presenta al consuntivo in stato di grande equilibrio. L’avanzo libero destinato agli investimenti di un milione e mezzo è una risorsa tanto inaspettata quanto gradita. Risorse accumulate dalle restrizioni del Covid-19, senza diminuire i servizi e la loro qualità, in particolare quelli prioritari per il sociale». Il consigliere di maggioranza Massimiliano Paderi aggiunge: «Oltre alla razionalizzazione delle spese, il tesoretto è frutto della rottamazione delle cartelle al di sotto di mille euro, per complessivi 650 mila euro».

Le opere

L’intervento in programma che ha suscitato perplessità è la mezza rivoluzione nel Palazzo civico, storica sede della Polizia municipale che sarà trasferita nei locali del Centro per l’impiego, per fare spazio all’accoglienza del pubblico. In Aula è stato Urpi a presentare la lista delle cose da fare: «Una fetta di 400 mila euro è destinata ai quattro ingressi della città, 230 mila per la sistemazione della Polizia stradale. E poi la videosorveglianza nelle scuole e anche le inferriate per proteggere gli infissi da atti vandalici, la palestra all’aperto a Sanluri Stato e le fontane mitza de s’acqua ». Un occhio particolare alla storia con il recupero di quel che resta dell’antica muraglia. «La cinta muraria - dice Giampaolo Podda - realizzata nel 1365 dai sanluresi per proteggere il Castello ed il borgo. Cercheremo di valorizzarla, con copertura e illuminazione».

L’evasione

Nota dolente e quasi storicizzata quella dei furbetti delle tasse. «Con la pandemia - conclude il primo cittadino - il blocco delle riscossioni ha penalizzato le casse comunali. Nel 2021 riprenderemo a inviare solleciti di pagamento, ricordare le agevolazioni e gli sconti alle fasce deboli». Con il fine di stanare gli evasori.

