Il Comune si schiera con i barracelli 

Maggioranza e minoranza consiliare unite nel difendere la compagnia barracellare, al centro di un’inchiesta per presunti abusi d’ufficio. Il sindaco Massimo Pinna e Gloria Podda, a nome della minoranza, ribadiscono la fiducia al capitano Antonio Serrenti e ai componenti della compagnia da lui guidata. Un sostegno ulteriormente testimoniato dal contributo straordinario concesso dal Comune alla compagnia barracellare: circa 18 mila e 500 euro a parziale copertura delle spese per la gestione delle attività statutarie.

L’inchiesta

Tutto nel bel mezzo dell’inchiesta che vede diversi componenti della compagnia indagati per avere - è l’accusa formulata dal pm Andrea Vacca - irrogato sanzioni irregolari ai pastori del paese. «Non entro nel merito dell’inchiesta, della quale ufficialmente so poco. Ma per il Comune è fondamentale poter contare sulla compagnia e sul suo prezioso operato», premette il sindaco che spezza una lancia in favore del comandante e dei suoi uomini. «La compagnia barracellare per la comunità di Villasor è molto importante, sia per l’attività di sorveglianza delle campagne che per l’antincendio, ma anche per le funzioni che ricopre in ambito di protezione civile e la sua collaborazione con la polizia locale. Per questo l’amministrazione la sostiene anche finanziariamente con un contributo di 18.500 euro, in parte concessi dall’Unione dei Comuni, sulla base dell’attività svolta, più altri contributi della Regione e dalle denunce degli agricoltori».

Il bilancio

Il capitano Serrenti e 15 barracelli: ecco la squadra dei ranger che han chiuso il bilancio del 2020 in utile. «L’avanzo 2020 è di 36 mila euro», conferma il sindaco. Alla compagnia barracellare arriva anche l’attestato di fiducia («Penso che il capitano sia una persona seria e capace») dell’ex sindaco Walter Marongiu, il primo a puntare su Antonio Serrenti alla guida del gruppo, e dell’attuale capogruppo di minoranza Gloria Podda. «Penso che la compagnia debba andare avanti operando nel migliore dei modi; per farlo occorrono risorse che l’amministrazione comunale deve garantire coi fatti e non solo nelle intenzioni». Resta l’inchiesta. «I capi di imputazione del capitano fanno parte del rischio operativo che comporta il suo ruolo. Non mi esprimo perché ci sono indagini in corso che spero facciano chiarezza per il bene del capitano e della compagnia».

RIPRODUZIONE RISERVATA