Il Comune si riprende i locali della Asl 

Il Comune rivuole gli spazi della ex scuola elementare di via Goldoni assegnati sei anni fa alla Asl del Medio Campidano che però non li ha mai utilizzati. Lo ha annunciato nell’ultimo Consiglio comunale il sindaco Carlo Tomasi: «A oggi non siamo più in possesso di questi locali che erano stati assegnati all’azienda sanitaria del territorio per lo spostamento di alcuni servizi del poliambulatorio di via Nurazzeddu e altri come quello di diabetologia. Questi locali non sono mai stati utilizzati e ora andremo dalla Asl per riprenderne il possesso e nello stesso tempo firmeremo una nuova convenzione per assegnare all’azienda sanitaria i locali comunali di via Pascoli».

Le polemiche

Sulla questione polemizza il capogruppo della minoranza Nicola Garau, che già nel 2017 aveva presentato un’interrogazione sull’utilizzo dei locali tolti alle associazioni sangavinesi: «Non capisco il perché sia passato così tanto tempo inutilmente dal momento che questi locali non dovevano essere utilizzati dalla Asl. È una situazione di immobilismo che l’amministrazione conosceva da anni e solo adesso il sindaco ha annunciato la volontà di rescindere l’accordo». Critico anche il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «È assurdo che dal 2015 un immobile comunale, che ospita diverse associazioni, sia in completo disuso e, solo dopo 6 anni, l’amministrazione si attivi per recuperarne il possesso. Se non avessimo sollevato la questione dell’assegnazione delle sedi comunali alle associazioni, questa vicenda non sarebbe stata risolta in quanto solo ora il Comune si è reso conto che i locali non possono essere concessi ad altre associazioni per via del contratto in essere con la Asl».

E sono diversi i sodalizi ospitati in via Goldoni che negli ultimi sei anni sono stati a rischio sfratto: Anziani solidali, Centro italiano femminile, Unione cacciatori, Rip Art, la banda musicale e tanti altri. «I locali sono in uno stato di abbandono – rimarca Mario Garau, uno dei soci del club Gli amici della Cinquecento –: da anni non c’è nessun tipo di adeguamento. È ben visibile la muffa a terra e in occasione di piogge abbondanti ci sono state diverse infiltrazioni. Tra le associazioni c’è molta preoccupazione anche perché l’impianto elettrico è vecchio e nelle aree circostanti regna uno stato di degrado».

La motivazione

Intanto il direttore sanitario dell’ospedale Sergio Pili spiega la posizione della Asl: «I locali di via Goldoni per essere utilizzati in ambito sanitario avrebbero avuto bisogno di lavori per circa 300-400mila euro: soldi che la Asl e il Comune non potevano spendere e ci siamo resi conto che quest’accordo non era fattibile. Per questo motivo l’intesa stilata sei anni fa verrà meno».

