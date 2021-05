Il Comune punta su turismo e nuovi servizi 

Passa in Consiglio comunale, con il voto contrario dell’opposizione, il piano da quaranta milioni di euro di opere pubbliche da realizzare – secondo le intenzioni della maggioranza – entro i prossimi tre anni. Un piano illustrato dall’assessore ai lavori pubblici Alessia Follesa che fra le altre cose prevede per il 2021 il ripristino del molo interdetto del porto, il completamento della caserma della Guardia forestale e la viabilità turistica per una spesa pari a sette milioni di euro.

Il programma

Nel 2022 sono previste opere per altri quattro milioni di euro: marciapiedi a Santa Maria, un centro diurno per disabili, una comunità̀ integrata per anziani e il rifacimento impianti sportivi comunali. Ed infine per il 2023 una serie di opere imponenti per un totale di 29 milioni di euro. Tra le principali, la riqualificazione del lungomare di Porto Corallo e il recupero del compendio minerario di Baccu Locci. «Abbiamo messo le basi – ha sottolineato l’assessore Alessia Follesa – per far crescere Villaputzu. È un piano molto ambizioso, il lavoro da fare e da portare avanti è tanto ma siamo sulla strada giusta».

Le critiche

Un piano che non ha convinto i consiglieri di minoranza. «L’obiettivo – ha dichiarato durante la seduta il capogruppo Mimmo Solina – è importante e ambizioso, ci sembra però improbabile che sia davvero realizzabile. Va bene il recupero del molo del porto, benissimo la viabilità turistica ma per il 2023 dove sono i 29 milioni di euro che si programma di spendere? Ci auguriamo di non doverci ritrovare qua fra qualche anno e sentirci dire che quelle opere non sono più realizzabili».

Non usa mezze parole il consigliere Stefano Pili: «È un libro dei sogni, non un qualcosa di concreto. Noi vogliamo bene al paese e faremo di tutto per far sì che queste opere partano, però siamo anche abituati a guardare in faccia la realtà». Pili aggiunge che «l’amministrazione del sindaco Porcu compie sei anni e in questo lasso di tempo gli investimenti sono stati pari a 3 o 4 milioni. Parliamo della viabilità e di una rotatoria. Il resto sono fondi della protezione civile che nulla hanno a che fare con la programmazione». E dunque «ci fa piacere che ci siano dei progetti così belli, però facciamo anche in modo di dare subito dei servizi concreti, pensiamo ad esempio a sistemare già da questa estate dei bagni e delle docce lungo il litorale: sarebbe già un primo importante passo».

Il sindaco

Il sindaco Sandro Porcu difende la concretezza del piano: «Nei primi cinque anni – ha detto - siamo stati bravi a stilare progetti ed ottenere finanziamenti per 16 milioni di euro, adesso – grazie anche ai fondi in arrivo dall’Europa – contiamo di ottenerne molti di più. Anzi, ne siamo davvero convinti». Almeno due, per il primo cittadino, le opere che consentiranno a Villaputzu di svoltare: il lungomare e la casa anziani. «La zona di Porto Corallo è la nostra principale località turistica, già soltanto con un nuovo lungomare diventerà una delle mete più attraenti».

