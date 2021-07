«Il Comune pronto a gestire l’ospedale San Marcellino» 

«La Regione restituisca al Comune l’ospedale San Marcellino. Troveremo una soluzione efficace per la gestione». Salvatore Piu, sindaco di Muravera, surriscalda il clima politico con un obiettivo: «Dobbiamo uscire da questo stallo che rischia di essere fatale».

Medico, 71 anni, Piu è stato primario del reparto di Ortopedia a Muravera, del pronto soccorso del Marino di Cagliari, direttore generale dell’Asl di Sanluri. Conosce il mondo della sanità a menadito e difende l’ospedale-fisarmonica: un bacino di ventottomila anime che durante l’estate, sotto la spinta del turismo, si moltiplicano sino a raggiungere i duecentomila potenziali pazienti. Diventa serissimo se gli chiedi che fine faranno i reparti: «Brutta. Senza un progetto che stabilisca ruoli e competenze, sarà un disastro. La mia è una proposta seria e perseguibile, non cavalco il malcontento che la situazione sta generando».

L’opposizione l’ha accusata di tirare dritto infischiandosene delle idee altrui.

«La minoranza non si è assunta la responsabilità di dire sì o no. È uscita dall’Aula senza votare la proposta per individuare un grande ospedale partner».

Perché il gemellaggio con il Brotzu?

«L’ho citato come esempio. La necessità di un matrimonio tra piccoli e grandi centri medici ad alta specializzazione non riguarda solo Muravera ma anche Isili, Bosa, Ghilarza, Sorgono, La Maddalena, Ozieri, Thiesi e il Marino di Alghero. La Regione, in base al principio di sussidiarietà, ha il dovere di trovare una soluzione. Il futuro della sanità è nel territorio. Non a caso il policlinico Gemelli ha varato il nuovo progetto Gemelli a casa , affidato all’ex manager dell’Asl cagliaritana Gino Gumirato».

Cosa c’entra il Mater Olbia?

«Sarebbe un partner ideale».

Il mix tra pubblico e privato può creare problemi?

«Offrirebbe solo vantaggi per la salute dei cittadini».

Altre soluzioni possibili?

«L’area su cui sorge l’ospedale è frutto di una donazione fatta al Comune da una famiglia di Muravera. Se la Regione se ne vuole disfare, il Comune è pronto a prenderlo in carico».

Come lo gestirebbe?

«Cercherei l’accordo con un ospedale importante. Esattamente quello che sto già facendo».

Quanto pesa iI turismo estivo sul San Marcellino?

«Molto. Tanti vacanzieri vorrebbero poter fare le visite specialistiche ma non è previsto dall’Asl».

Colpa dei manager che governano la sanità?

«Non serve attribuire colpe. La politica dovrebbe pianificare il futuro, soprattutto dopo la pandemia che ha messo in ginocchio l’intero settore».

Gli altri sindaci?

«Sono parzialmente d’accordo. La maggior parte di loro vorrebbe un ospedale con pronto soccorso, chirurgia, ortopedia e tutto il resto. Purtroppo i numeri non consentono di ricreare tutti i servizi».

I nemici dell’ospedale di Muravera?

«Quando mi guardo allo specchio io sono tranquillo. Non sono sicuro che tutti lo possano dire».

I prossimi passi?

«Dobbiamo salvare la vita alle persone e per farlo sono indispensabili un pronto soccorso con un chirurgo e un anestesista. L’imperativo deve essere stabilizzare il paziente e poi trasferirlo nel miglior centro per curare la patologia specifica».

I cittadini?

«Hanno capito i termini del problema e partecipano con intensità a una battaglia fondamentale. Non meritano una delusione».