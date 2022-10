Il Comune prepara il ricorso 

Nella vertenza sul serbatoio di stoccaggio di Istrumpadoglios, a Torpè, è muro contro muro tra Medea-Italgas e l’amministrazione comunale. Come aveva annunciato a margine del summit in teleconferenza con la società energetica, conclusasi con il fallimento delle trattative per spostare l’impianto in un’altra area, lontana dall’abitato, il sindaco Martino Sanna ieri mattina ha avuto un primo colloquio con un avvocato per analizzare la situazione e preparare la strada ad un eventuale ricorso al Tribunale da parte del Comune.

Lo scontro

«Se sarà il caso chiederemo anche una consulenza esterna per effettuare una valutazione sull’idoneità del contestatissimo sito di Istrumpadoglios per ospitare l’impianto di stoccaggio», ha detto il primo cittadino. A peggiorare il clima tra le due parti, la nota diffusa da Medea-Italgas. La società afferma che nell’incontro a distanza con il sindaco di Torpè «Medea ha ribadito che il processo autorizzativo per la realizzazione del deposito si è svolto regolarmente e ha visto concordi tutti gli enti coinvolti, tra cui l’amministrazione comunale di Torpè». Secondo il sindaco Sanna, però, non viene messo a fuoco il problema che è quello che riguarda la diffidenza degli abitanti della zona.

Parere favorevole

«Il Comune, nelle sue funzioni amministrative che non hanno niente a che vedere con le scelte politiche dell’amministrazione che io guido - afferma Sanna - ha dato un parere favorevole ma solo sotto l’aspetto esplicitamente tecnico del progetto presentato da Medea, anche se l’ufficio competente, e questo documento è agli atti, aveva invitato la stessa società a trovare un sito alternativo a quello di Istrumpadoglios. A quella procedura l’ufficio in questione non poteva opporsi». Altro aspetto che intende chiarire il sindaco è quello che riguarda l’indicazione di altri siti che si potevano prestare allo spostamento dell’impianto. Medea-Italgas sostiene che «il sindaco non ha fornito indicazioni circa aree alternative idonee ad ospitare l’impianto, riservandosi di fornire in seguito ulteriori elementi». Sanna dà un’altra versione: «Il sito alternativo è stato indicato come dimostrano gli atti in un incontro formale precedente. Si tratta di un terreno più lontano dal centro abitato per il quale era stata allegata anche la planimetria».