Il Comune prende l’area industriale 

La notizia è quasi ufficiale, giusto una questione di ore. La Zir di Siniscola sta per passare di competenza: dal Consorzio oramai in liquidazione al Comune di Siniscola. L’importante svolta che pone la parola fine al lungo tormentone che ha riguardato il futuro dell’ente consortile di Murtas Artas, verrà messa proprio oggi, durante una riunione convocata dall’assessora regionale all’Industria, Anita Pili, per chiudere una volta per tutte la fase di liquidazione delle Zir di Nuoro, Macomer e appunto quella di Siniscola.

La soluzione

Per quanto riguarda la gestione dell’area industriale più importante della Baronia, la strada per arrivare al passaggio di funzioni e competenze ha avuto una lunga fase di trattative: gli amministratori locali da una parte e la Regione dall’altra. Diversi gli incontri che si sono svolti tra le parti, grazie anche alla mediazione della commissaria Pietrina Lecca. Il sindaco Gian Luigi Farris ha mostrato subito la volontà di sbrogliare una matassa che rischiava di ingarbugliarsi sempre di più. A rallentare la chiusura della fase liquidatoria erano i 6 milioni di euro di debiti maturati dall’ente consortile nel corso dei decenni. In più c’era da sbrogliare il nodo del personale in organico, sul quale si è concentrato a lungo il confronto.

Il futuro

All’accordo si è arrivati negli ultimi giorni e ora nella sede dell’ente consortile traspare un deciso ottimismo, per quella che appare come una soluzione positiva del fondamentale passaggio di gestione. E senza nascondere la soddisfazione, il Consorzio parla di procedura solo da ratificare: «Il sindaco Gain Luigi Farris – recita una nota - da subito si è dimostrato favorevole alla proposta di passaggio delle funzioni e delle competenze avanzata dalla commissaria Pietrina Lecca, così come disposto dalla delibera della Giunta Regionale dello scorso 9 aprile». Anche per quanto riguarda il futuro dei lavoratori la sistemazione non è a rischio. L’unica eccezione riguarda l’unico dirigente in servizio, per il quale viene avviata una procedura a sé, come indicato dalla delibera della Giunta regionale numero 13 del 9 aprile 2021.

Consorzio e parco

L’accordo, per entrare nel merito, prevede il passaggio di due dipendenti al Comune di Siniscola, mentre il restante organico del consorzio verrà assorbito dall’ente Parco di Tepilora. E in tal senso, anche il presidente del parco, Giuseppe Ciccolini si è detto favorevole alla soluzione ideata e proposta dalla commissaria Pietrina Lecca, che da circa due anni si sta districando tra mille difficoltà, per chiudere la fase liquidatoria della Zir baroniese. Se tutto procederà senza intoppi, insomma, si porrà finalmente la parola fine a una lunga stagione di incertezze, iniziata con la riforma delle zone industriali dell’isola, varata quasi vent’anni fa dalla Regione e mai portata a termine. L’attesa ora è tutta rivolta alla conclusione del summit convocato dall’assessora Pili, che si terrà alle 16 nel comune di Macomer.