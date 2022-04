Il Comune non ha più braccia 

Nel Comune più popoloso d’Ogliastra è in forza solo un operaio. Negli ultimi anni l’organico si è sfibrato del tutto: dopo una serie di pensionamenti e la prematura scomparsa di un dipendente, il personale tecnico-manutentivo è ridotto all’osso. «Andremo a bussare dall’amministrazione chiedendo che si riprenda un’attività programmatoria delle assunzioni», afferma Sandro Fronteddu, 56 anni, segretario territoriale della Cgil Funzione pubblica, che nelle scorse settimane ha vinto le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. «Gli aspetti che riguardano il personale - sostiene Fronteddu - il Comune li affronta quando il problema esplode, invece ci sono questioni che vanno subito prese in mano. Ora è tempo di riprendere il dialogo».

Il mezzo d’opera è parcheggiato nel deposito di Monte Attu ed è fermo dal primo gennaio scorso, quando l’unico operatore abilitato all’utilizzo è andato in congedo per raggiunti limiti d’età. L’unica stampella che sorregge il servizio azzoppato è la collaborazione di alcuni ex dipendenti della Cartiera impiegati nell’ambito della convenzione tra Provincia di Nuoro, Aspal e Comune.

Fino a qualche anno fa il Comune di Tortolì aveva una squadra di otto operai. Oggi il servizio è quasi completamente spolpato e in organico è rimasto soltanto un dipendente che fa quel che può per assicurare livelli adeguati di manutenzione al patrimonio. Nella sua parte operativa l’ufficio tecnico è privo di muscoli e la cronica carenza di personale vieta anche l’utilizzo della ruspa che l’ente ha ricevuto nel 2016 dalla Regione.

Cgil incalza

Più costi

Antonio Mura (66) anni, coordinatore confederale sul pubblico impiego della Cisl Ogliastra, mette in risalto un altro aspetto: «Se l’ufficio tecnico è senza operai, la conseguenza è che tutti gli interventi di manutenzione devono essere affidati a imprese esterne e logicamente le spese aumentano in maniera esponenziale. L’amministrazione deve riformare le previsioni triennali sulle dotazioni organiche e prevedere la presenza di operai, sia per rimettere in moto la ruspa sia per tutte le operazioni necessarie. Attendiamo di essere convocati quanto prima».

