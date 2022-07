Il Comune non batte cassa 

I residui attivi di natura tributaria (4 milioni e 408 mila euro) riguardano prevalentemente la Tares-Tari (un milione 977 mila euro) e recuperi per evasione di Ici-Imu e Tares-Tari per 2 milioni e 389 mila euro. Cifre di tutto rispetto che fanno dire alla responsabile finanziaria: «L’analisi inerente l’alta percentuale dei residui è complessa e dipende da numerosi fattori alcuni del quali riguardano, in particolare, la crisi economica delle famiglie e del settore produttivo, e i tempi di recupero del pregresso, troppo lunghi a causa di carenze di risorse umane e finanziarie». Insomma: il Comune di Serramanna, come quasi tutti i Comuni, ha serie difficoltà a riscuotere i tributi e le tasse. Eloquente, l’analisi della funzionaria. «Il principale strumento a disposizione dell’Ente, il ruolo, è poco incisivo e le periodiche politiche di rottamazione automatica delle cartelle, oltre a vanificare il lavoro svolto ai fini del recupero, producono disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e rappresentano un’ulteriore spinta a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri. In buona sostanza viene meno il principio di equità fiscale».

Per il Comune di Serramanna si tratta di un peso finanziario, che sarà al centro dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale (oggi alle 18) dove, tra gli altri punti (variazione al bilancio di previsione) sarà discusso l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022-2024. Fondamentale, nella discussione, la relazione tecnico finanziaria della responsabile del servizio finanziario sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2022. Dal documento, come detto, emergono residui attivi (somme di viaria natura ancora da riscuotere) per sei milioni e 793 mila euro.

Si scrive residui attivi, si legge somme ancora da riscuotere da parte del Comune di Serramanna per crediti (nei confronti dei contribuenti) relativi alle entrate tributarie (Imu-Ici, Tasi Tari) ed extra tributarie (Canone idrico, proventi da sanzioni per infrazioni al Codice della strada). In soldoni, complessivamente, si parla di sei milioni e 793 mila euro.

In Aula

La relazione

Le cifre

In altre parole: chi non paga tributi e tasse la fa franca, con buona pace dei contribuenti puntuali e onesti, come dicono anche i residui attivi di natura extratributaria: 2 milioni e 385 mila euro. E poi: proventi da sanzioni Codice della strada (116 mila euro) e pregressi acquedotto e fognatura (377 mila) a pesare sulla bilancia sono i ruoli del canone idrico di tre annualità (2018, 2019 e 2020) posti in riscossione dal commissario straordinario Antonello Ghiani un anno fa. Un milione e 689 mila euro: cifra confermata in Consiglio comunale dal sindaco Gabriele Littera, nel corso del dibattito sul passaggio ad Abbanoa del servizio idrico.

