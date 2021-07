«Il Comune mi ha danneggiato» 

Aveva assunto un top barman direttamente da Milano per offrire qualcosa in più ai clienti della notte di Villasimius. Aveva ampliato il personale del suo “Bryant’s”, il locale che ha inaugurato due anni fa dopo aver deciso di lasciare Stati Uniti e nord Italia e investire tutti i risparmi a Villasimius. Poi, lo scorso 6 luglio, all’improvviso, l’ordinanza del sindaco Gianluca Dessì: stop alla vendita di alcolici dall’una alle sei del mattino. Una mazzata per Michael Stewart Bryant, 39 anni, italo-americano. Una mazzata alla quale ha deciso di opporsi: «Trascinerò il Comune in tribunale – spiega Bryant – io ho investito decine di migliaia di euro per organizzare la stagione, non si può di punto in bianco vietare la somministrazione dei cocktail dopo l’una del mattino. Rischio di vedere affossata la mia attività. Chiederò un risarcimento danni, il lavoro è un diritto e questo diritto me lo hanno tolto».

Il bilancio

Il settanta per cento del fatturato della sua attività si registrava proprio dall’una del mattino in poi. L’imprenditore attacca le modalità con le quali è stata emanata l’ordinanza: «Si vuole vietare la vendita di alcolici e superalcolici? Benissimo, ma lo si deve fare per tempo, dando modo ai lavoratori di organizzarsi. Lo avessi saputo in primavera probabilmente non avrei neppure aperto il bar e di certo non avrei assunto barman e altro personale. Personale che dopo l’ordinanza è andato via con danni economici sia per me che per loro».

La prima ordinanza

È stata emanata il 6 luglio. Un’ordinanza che vietava la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici dall’una alle sei del mattino per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Dopo le proteste degli esercenti e un incontro tra gli stessi e il gruppo di maggioranza ecco una piccola retromarcia: sì alla somministrazione ai tavoli sino alle 3 del mattino. Modifica che non ha soddisfatto Bryant: «Non scherziamo – aggiunge - oltre il danno, la beffa. Prima assumo, poi licenzio e ora dovrei di nuovo assumere? Ma a che gioco stiamo giocando? Il lavoro è una cosa seria, conduco una azienda che pianifica tutto per tempo. Merito questo da imprenditore»? Quanto al fattore sicurezza «non concepisco il fatto che debbano essere i commercianti a pagare le carenze nei controlli. Sì, ci sono dei ragazzi irrequieti, ma sono un numero ristretto. Si agisca nei loro confronti e non penalizzando noi. È altrettanto inconcepibile che ci abbiano chiesto di dare un contributo per la sicurezza privata».

La battaglia

Quella di Michael Bryant è appena iniziata: «So che in tanti la pensano come me ma so anche che sarà difficile che altri si espongano come sto facendo io. Però io voglio andare sino in fondo, dopo aver girato il mondo ho scelto Villasimius e vorrei poter lavorare qui. In tre anni ho aperto tre locali, corro dalla mattina alla sera e offro tanti servizi. Oggi mi stanno privando del diritto al lavoro. Devo chiedere anche io il reddito di cittadinanza»?

