Il Comune mette un’ipoteca sull’Agrario 

Rilanciare la scuola agraria per aiutare l’agricoltura. «È sempre più difficile trovare personale adeguatamente formato e che sappia come gestire i principali interventi colturali»: parte da questo assunto l’assessore all’Agricoltura Dario Piras per spiegare l’azione di pressing che l’amministrazione sta conducendo nei confronti di Regione e Provincia: «I nostri progetti per l’agricoltura, esposti agli assessorati regionali e alla provincia, viaggiano sul doppio binario del rilancio della scuola agraria e dello svincolo degli usi civici sulle terre pubbliche».

La struttura

La scuola agraria, realizzata negli anni ‘70 è attualmente sede associata dell'istituto superiore Volta di Guspini: dopo tre anni di frequenza rilascia la qualifica professionale di operatore agricolo e dopo cinque il diploma di maturità di agrotecnico. L’istituto è inserito in un'area di circa 100 ettari: parte dei terreni sono destinati a laboratori, serra, ombrario. Il resto costituisce un'azienda agraria (17 ettari di oliveto oltre a frutteti e seminativi), dalla quale potrebbero derivare proventi da reinvestire nel mantenimento in efficienza dei laboratori didattici esterni, quali ad esempio la serra, che oggi è inagibile a causa dei danni subiti dagli eventi meteorici degli ultimi anni.

La richiesta

Come tutti gli istituti superiori, la gestione della scuola è di competenza della Provincia, ma il Comune vuole dire la sua: «L’attenzione dell’amministrazione per la scuola è alta. La nostra volontà è quella di rilanciarla, passando dapprima per una riqualificazione dei locali scolastici e dei laboratori didattici, in particolare quelli esterni come la serra, rendendola sempre più funzionale», ha dichiarato Loredana Porcu, assessora all'Istruzione. «La scuola ha la potenzialità di formare figure qualificate che oggi sono indispensabili per il mondo agricolo ma deve anche aprirsi a collaborazioni con gli enti di ricerca e con la Facoltà di agraria dell’Università di Sassari, per diventare un “centro sperimentale”, che potrebbe affiancarsi alla funzione formativa della scuola. Un primo passo in questa direzione - ha concluso Porcu - potrebbe derivare dalla ristrutturazione della Sala convegni già presente, che consentirebbe all'istituto di tornare a essere punto di riferimento per gli incontri specifici in tema di agricoltura per tutto il territorio del Medio Campidano, considerando anche la sua posizione di centralità».

