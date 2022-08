Il Comune mette sul mercato i suoi gioielli 

Negozi, garage, falegnameria, camping, lotti edificabili e di campagna. È robusta la lista degli immobili che il Comune mettere sul mercato con l’obiettivo di fare cassa. La Giunta ha approvato il piano delle alienazioni per l’anno 2022, per un valore complessivo che sfiora i cinque milioni di euro. Un tesoretto per disfarsi di 34 beni che, oltre a non avere più alcuna finalità d’interesse pubblico, ormai da oltre dieci anni richiedono costi eccessivi per la manutenzione.

Le novità

«Con l’approvazione del Piano urbanistico - dice Salis - siamo certi, o meglio fiduciosi, su una nuova vita di edifici e terreni in particolare sul litorale. Le regole edilizie certe sono una garanzia per chi vuole costruire o recuperare vecchi edifici nel centro abitato e lotti sulla Costa Verde, dove il Puc ha spianato la strada per completare il tanto atteso Piano del litorale». Il primo cittadino ci spera, soprattutto perché «vendere beni immobili che non servono più per avere a disposizione investimenti altrimenti impossibili è l’unico obiettivo. Risorse importanti per interventi nel centro abitato, sulla Costa Verde e nei siti minerari di Montevecchio ed Ingurtosu».

Piscinas

Il bando 2022, pubblicato dall’Unità operativa patrimonio del Municipio di via Pietro Leo, per la maggior parte elenca edifici e terreni più volte inseriti nel Piano annuale delle alienazioni. Pochi nel tempo hanno trovato un acquirente, gli ultimi figurano ancora nell’elenco, in attesa di completare l’iter con la firma sul contratto, e riguardano tre lotti di terreno sulla spiaggia di Piscinas, confinanti con l’hotel Le Dune. Il terreno più esteso è lo storico parcheggio dell’hotel. In tutto 843,50 metri quadrati venduti per 33.740 euro e un percorso burocratico lungo 6 anni, ancora senza la parola fine.