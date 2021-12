Il Comune mette in vendita i suoi gioielli: il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il piano delle alienazioni e valorizzazioni di beni immobiliari, per il triennio 2022-2024. «Con l'obiettivo - si legge nella delibera - di garantire il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio comunale di beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

I beni

Il piano prevede la dismissione di tredici appartamenti di edilizia residenziale pubblica in via Montevecchio, realizzati nel 1957 del valore di mercato stimato in 90.000 euro; abitazioni che possono essere riscattate dagli attuali occupanti. In vendita anche una serie di aree: un terreno agricolo in località Pauli Camidi Cara di 2,.735 ettari del valore agricolo medio di 4.805,40 euro; un terreno seminativo in località Pranu Murdegu di 1,628 ettari, stimato in 12.405 euro; un terreno agricolo in località Coddu Is Ferosas di 0,3295 ettari, valore stimato 2.800 euro; un terreno agricolo in località Cabasu di 1,257 ettari, valutato 4.525 euro. Il Comune dismette, inoltre, anche un’area edificabile in via Del Monte che costituisce il sedime parziale di un fabbricato residenziale di proprietà privata di 37 metri quadri, dal valore stimato, in base ai fini Imu, di 4.625 euro.

Le valutazioni

«Nel disporre l'elenco dei beni rientranti nel piano delle alienazioni, classificati come patrimonio disponibile», si legge ancora nella delibera, «sono stati tenuti in in considerazione la dislocazione, l'accessibilità da parte di mezzi di trasporto, il contesto insediativo, le condizioni manutentrice e di conseguenza le eventuali spese necessarie alla messa a norma, l'ubicazione in contesti in cui la proprietà pubblica è residuale, l'incapacità dell'immobile di rispondere alle esigenze di insediamento di attività o servizi di interesse pubblico collettivo».