«Il Comune ha preso soldi da un’anziana» 

Era andata su tutte le furie, insultando un agente della polizia locale: pentita, la pensionata ha chiesto scusa e risarcito vigile e Comune versando di sua iniziativa 100 euro a ciascuno. Lo strano caso di “giustizia fai da te” risale al 2018 ma è emerso, documenti alla mano, durante il Consiglio comunale di lunedì sera a Villacidro.

La visita del vescovo

Nel corso di un’interrogazione posta dal capogruppo di Assemblea permanente Antonio Muscas, si è appreso di due versamenti, ciascuno da 100 euro, finiti sul conto del Comune di Villacidro e dell'agente di Polizia locale coinvolto nel diverbio. Muscas ha letto due lettere protocollate: in una la pensionata (78enne all'epoca dei fatti e nel frattempo deceduta) chiedeva scusa offrendo un risarcimento, nell’altra il Comune accettava l'obolo, per sé e per il vigile.

I fatti risalgono a una giornata di settembre del 2018, quando l'anziana, disabile, ebbe un alterco con un vigile che non le consentiva di avvicinare il vescovo in visita in paese: «Voglio con questa lettera porgere le mie scuse all'agente per quanto da me detto in un momento d'ira dovuta alla mia sofferenza per la grave situazione di salute in cui ancora oggi si trova mio marito e che quel giorno voleva assistere alla visita pastorale del nostro vescovo», scrisse in seguito. «Vorrei, vista la mia piccola pensione, offrire all’agente e al Comune, per il danno da me provocato, la somma di euro 100 ciascuno, che verserò secondo le modalità che saranno da voi indicate, o anche a una associazione benefica di vostro gradimento».

Un modo di fare ammenda e chiedere venia preso alla lettera, oboli compresi, dal Comune, che il giorno successivo, risponde per lettera alla pensionata di avere accettato le scuse. Il tutto corredato dagli estremi Iban sui quali effettuare i bonifici.

Caccia al responsabile

In Aula, la sindaca Marta Cabriolu, ha risposto dicendo «di non ricordare la vicenda» e aggiungendo che «saranno effettuati approfondimenti». La firma della lettera non sarebbe la sua: si tratterà quindi di capire chi abbia sottoscritto il documento, emesso a nome del Comune, «nella persona del suo rappresentante legale».

«Cascano le braccia»

Il consigliere Muscas: «Sono sconcertato. Se un'amministrazione ritiene che una persona abbia commesso un reato credo che la debba portare davanti a un tribunale, ma se accetta le sue scuse fa veramente cascare le braccia che si faccia versare cento euro sul proprio conto e cento su quello del vigile da una pensionata con il marito disabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA