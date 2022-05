Il Comune fa demolire un dehor 

Novanta giorni di tempo per demolire il dehor. Vale a dire che entro il 16 agosto, in piena stagione turistica, Daniele Salerno dovrà smantellare la struttura esterna al suo Mood cafè cakes & drinks di via Monsignor Virgilio dove accoglie i clienti. Il Comune di Tortolì ordina la rimozione del dehor e avverte l’imprenditore che qualora non dovesse rispettare i termini, il gazebo verrà prima rimosso a spese dell’ente e poi acquisito al patrimonio pubblico. Per la proprietà del locale c’è anche il rischio di una multa fino a 20 mila euro. Secondo il Comune l’opera sarebbe stata realizzata in violazione alla delibera del Consiglio comunale del 5 novembre 2020, quando la maggioranza, annunciando un regolamento (ancora in fase di studio) sull’uso del suolo pubblico aveva vietato nuovi gazebo sulla strada dello shopping.

L’ordinanza

La stagione turistica, quella dell’auspicata ripartenza dopo la pandemia, inizia a suon di ordinanze. Il Comune, attraverso un provvedimento firmato dal responsabile dell’area Edilizia privata, contesta una violazione al locale Mood cafè cakes & drinks. In sostanza Salerno, 37 anni, imprenditore di Tortolì, non avrebbe rispettato la delibera con cui, un anno e mezzo fa, la maggioranza del sindaco Massimo Cannas vietava il posizionamento di nuove strutture coperte a servizio di attività lungo via Monsignor Virgilio. A questo punto si profila una nuova battaglia legale al Tar, dove l’imprenditore, assistito dall’avvocato Mario Solanas, potrebbe impugnare l’ordinanza.

Guerra totale

La questione dehors agita la quiete sulla strada principale di Tortolì dove gli operatori cercano il definitivo rilancio.