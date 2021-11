Il Comune contatta tre società 

«La riapertura della piscina è una priorità, stiamo facendo il possibile. In questi giorni c’è stato un ulteriore passo in avanti». Lo ripete da settimane il primo cittadino, mantenendo il riserbo su eventuali trattative. In Comune le bocche restano cucite, ma è ormai certo che dagli uffici di piazza Eleonora siano partite tre lettere, indirizzate ad altrettante società sportive, invitate a presentare un’offerta per la gestione dell’impianto di viale Repubblica.

Le tre opzioni

Waterland, sodalizio che gestisce la piscina di Tramatza, All Together, cooperativa che nella gara d’appalto per la ristrutturazione della struttura oristanese era arrivata alle spalle del duo Pellegrini-Acquasport e Sport Full Time di Sassari: sono le tre opzioni su cui punterebbe l’amministrazione per far ripartire le attività in vasca, ferme (salvo una brevissima parentesi) da quasi due anni. La Giunta si muoverebbe, insomma, su due binari paralleli: da una parte la ricerca sul mercato di un gestore temporaneo, dall’altra la risoluzione del contratto con gli attuali affidatari. La matassa non è semplice da sbrogliare anche perché la proposta di gestione sarebbe di appena 18 mesi, troppo pochi per ammortizzare qualsiasi tipo di intervento. C’è tempo fino al 30 novembre per decidere, ma qualcuno già fa un passo indietro.

Riserve e “no grazie”

«Non presenteremo offerte anche se abbiamo apprezzato l’invito», chiarisce subito Ilario Ierace, uomo simbolo delle piscine di Lu Fangazzu e Latte Dolce. «Abbiamo un profondo rispetto del territorio e crediamo che sia giusto affidare alle professionalità del posto la gestione dell’impianto. In secondo luogo spostarci da Sassari per l’organizzazione delle attività comporterebbe un grosso impegno». Neppure per Waterland, che la piscina di sa Rodia l’ha già gestita dal 2010 al 2014, l’offerta appare molto appetibile. «Preferisco non sbilanciarmi» afferma Marco Musiu. «Ma la struttura di Oristano per funzionare ha necessità di almeno 800 utenti frequentanti. Senza contare l’investimento iniziale, ovvero gli arredi che l’attuale gestore porterebbe via».