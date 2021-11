Il Comune cita Vodafone in tribunale 

Lo scorso dicembre, la Giunta comunale ha invece autorizzato il sindaco a citare in giudizio la Vodafone per il recupero dei canoni di locazione dovuti al Comune in adempimento del contratto stipulato undici anni prima: 9.191 euro per il 2014, 17.500 all’anno per il 2015, 2016 e 2017, 18.910 per il 2018, 19.252 per il 2019 e 19.324 per il 2020. In totale 119.177 euro, a cui vanno, ovviamente, sommati gli interessi nel frattempo maturati.

Da quanto si apprende, Vodafone Italia ha regolarmente pagato il canone dovuto sino all’anno 2013. Nel 2019, la stessa compagnia avrebbe però comunicato al Comune di Serrenti (con tre distinte note del 24 gennaio, del 17 aprile e del 28 giugno) di ritenere nulle le clausole contenute nel contratto siglato il 3 luglio 2009 che impongono oneri diversi dalla Tosap o Cosap (rispettivamente tassa e canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) e la sostituzione dell’importo contrattualmente previsto con la Tosap o Cosap, chiedendo nel contempo all’amministrazione di introdurre nel regolamento comunale relativo alla tassa e al canone menzionati una tariffa agevolata per le occupazioni inerenti agli impianti che erogano un servizio di telefonia mobile.

Il Comune di Serrenti e la compagnia telefonica Vodafone si ritrovano nell’aula di un tribunale il 26 novembre prossimo. Il motivo del contendere è il contratto con cui l’amministrazione comunale, nel 2009, ha concesso in locazione (per nove anni rinnovabili) un terreno di sua proprietà alla compagnia per la costruzione di un impianto di telefonia cellulare. Come contropartita era previsto un canone di 17.500 euro annui (da aggiornare ogni anno in misura pari al 75 per cento delle variazioni dei prezzi al consumo come accertati dall’Istat) da versare al Comune.

La richiesta

Le cifre

La lite

Per cercare di ottenere dalla compagnia telefonica gli importi non versati, lo scorso febbraio l’amministrazione ha affidato all’avvocato Giovanni Dore del foro di Cagliari l’incarico di proporre un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti di Vodafone, decreto poi emesso dal Tribunale ordinario di Cagliari in base al quale la compagnia avrebbe dovuto pagare la somma di 119.177 euro al Comune entro quaranta giorni dalla notifica dell’atto.

La risposta

La compagnia ha a sua volta proposto opposizione al decreto ingiuntivo con un ricorso. Il Tribunale ha quindi fissato per il 26 novembre prossimo la prima udienza per la discussione del merito della causa. L’incarico per il patrocinio legale in giudizio del Comune di Serrenti è stato conferito anche in questo caso all’avvocato Dore.

