Il Comune cerca alloggi popolari 

A Senorbì le case popolari non bastano mai. Dopo appena un anno dalla consegna degli alloggi nel centro del paese (otto appartamenti ricavati nella palazzina dell’ex banca in via Coraddu), l’amministrazione comunale ha sbloccato il fondo da 900 mila euro ottenuto oltre dieci anni fa attraverso la partecipazione a un bando regionale per l’edilizia economica residenziale. È stato quindi indetto un nuovo bando per l’acquisizione al patrimonio immobiliare dell’ente di almeno dieci abitazioni da assegnare ai cittadini a basso reddito tagliati fuori dalle dinamiche di compravendita o affitto del mercato libero.

Alloggi moderni

La procedura prende in considerazione esclusivamente abitazioni già ultimate in modo da razionalizzare e accorciare i tempi. «Ma non chiamatele case popolari - ammonisce il sindaco Alessandro Pireddu - stiamo parlando di una tipologia abitativa con tutti i confort che va nella direzione di migliorare la qualità della vita dei residenti». La Giunta ha approvato la delibera che prevede la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). È in programma l’efficientamento delle abitazioni, al fine di migliorare l'efficacia energetica degli alloggi attraverso la razionalizzazione dei consumi, garantendo, inoltre, maggior comfort abitativo. Sono una ventina, nel centro più popolato della Trexenta, i nuclei familiari in lista d’attesa per ottenere un’abitazione a canone agevolato. È già stato approvato anche il regolamento in cui sono indicate le norme per il rispetto della civile convivenza degli inquilini, con diritti e doveri uguali per tutti.

La storia

Ha suscitato scalpore in paese la vicenda di Mansueto Dessì, il disoccupato 59enne che da alcuni mesi dorme in auto in un terreno ai piedi della chiesetta di Santa Mariedda perché, a causa anche di alcuni problemi in famiglia, non ha un posto dove stare. «Vent’anni fa avevo fatto domanda per una casa popolare - racconta - poi mi sono trasferito in Puglia dove facevo l’artigiano, a causa della pandemia ho perso il lavoro e sono rientrato in Sardegna ritrovandomi in questa situazione». È il caso limite di una situazione generalizzata nella quale sempre più persone, poverissime o a basso reddito, vanno a intasare le graduatorie per l’edilizia economica popolare. «Da tempo stiamo portando avanti una serie di politiche finalizzate a contrastare e superare tutte le situazioni di disagio dei nostri cittadini», assicura Pireddu.