Il Comune: casa abusiva da demolire 

Un locale autorizzato come deposito che nel corso dei lavori è stato trasformato in un appartamento, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, compresa nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia. È l’opera abusiva realizzata in una villetta estiva, nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, e per la quale ora il Comune di Arbus ha intimato al proprietario, Gerolamo Obinu, la demolizione e il ripristino dei luoghi entro 90 giorni, pena l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e una sanzione di 20 mila euro.

L’abuso

I fatti risalgono a marzo del 2017, quando la Polizia municipale aveva scoperto, nel pieno centro della località sulla Costa Verde, un cantiere dove si stava costruendo un’abitazione in un terreno di proprietà di Obinu, nato a Marrubiu e residente in Belgio, in «piena violazione urbanistico-edilizia e paesaggistica». In particolare, in quell’occasione gli agenti accertarono «il cambio di destinazione d’uso di ambienti destinati a un deposito e vuoti tecnici in una vera e propria abitazione, utilizzabile autonomamente, con aumento di volume, fra l’altro in un’area non tutta di sua proprietà». Lavori in corso «prive di qualsiasi autorizzazione dall’amministrazione comunale, per di più in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in un territorio costiero, all’interno dei 300 metri dal mare».

Il condono

Il proprietario della villetta, nel tentativo di legittimare la situazione, presentò subito al Comune la richiesta di condono edilizio. Respinta dal responsabile dell’ufficio urbanistica perché «gli illeciti edilizi in questione non sono sanabili ai sensi della legge sul condono del 1994, in quanto si tratta di lavori eseguiti fuori dal periodo temporale di applicazione della norma». Tre anni dopo, esattamente a novembre del 2021, un ulteriore sopralluogo della Polizia locale constatava «il perdurare dell’abuso per la presenza di tre finestre che in passato erano state murate, mentre ora risultano nuovamente aperte».