Il Comune annuncia gli sfratti 

«Ancora una proroga fino all’ultimo giorno dell’anno che potrebbe slittare al massimo al primo marzo 2023. Termine perentorio, pena lo sfratto esecutivo». È l’ultimatum del sindaco Alberto Urpi rivolto agli inquilini dell’incubatore d’impresa nella zona artigianale, lungo la Provinciale per Samassi. Delle otto imprese che si erano aggiudicati gli spazi liberi all’interno della struttura, tre hanno acquistato il locale al costo di circa centomila euro, per gli altri «cinque mesi di tempo per l’atto di compravendita e il rinnovo del contratto di locazione».

Il Comune

«In questi ultimi anni - dice Urpi - abbiamo investito per agevolare le attività artigianali e produttive che, fra vecchie e nuove, in città ammontano a 720. Come dire, Sanluri si conferma centro di piccole, medie e grandi imprese. Non tutto può fare il Comune, a ciascuno chiediamo il rispetto degli impegni assunti. È il caso dei titolari delle attività che operano nell’incubatore, per sei anni sono stati ospitati pagando una cifra simbolica di circa 700 euro l’anno. Ora basta: o comprano gli spazi o fuori. C’è tanta richiesta di locali liberi». Grazie alla decisione dell’amministrazione di abolire per le imprese i tributi comunali, quali il suolo pubblico, Imu e Tari, per complessivi 20 mila euro, fondi recuperati fra le pieghe del bilancio, sono nate 50 nuove aziende, di contro nessuna serranda abbassata.

Gli imprenditori

Lo sfratto annunciato è suonato come un campanello d’allarme per i titolari delle aziende e per i dipendenti. In piena crisi da Covid-19 trovano «ingiusta» la decisione della Giunta di finire senza un luogo dove poter riprendere l’attività col personale occupato, una sessantina di lavoratori. «La Giunta - dicono - deve mettere in conto che la struttura ci è stata consegnata incompleta. È toccato a noi eseguire le opere per renderla agibile, per dotare la zona delle infrastrutture primarie e di servizi». Alla fine lanciano un appello: «Dateci il tempo per superare questa crisi che ci ha messo in ginocchio, un periodo necessario per racimolare i soldi e comprare i locali. Nel frattempo eccoci pronti a pagare un canone mensile adeguato».