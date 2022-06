Il Comune a caccia di soldi 

La Moroni ha incontrato le associazione per parlare in particolare della gara per il trasporto disabili, della eventuale ricostituzione della consulta delle associazioni Coadi e della figura del Disability manager. Presenti l’Anmil, l’associazione invalidi sul lavoro, “Vivere a colori”, Progetto Uomo, Aism dei malati di sclerosi e l’associazione dei pazienti con malattie rare. «È stato un confronto franco - ammette la Moroni - annualmente il servizio costa 288 mila euro l’anno, ma ne abbiamo solo 211 mila. È stato chiesto se il servizio poteva essere comunque lasciato anche all’esterno del bando. Stiamo cercando le risorse e la soluzione ottimale, perché così come è stato evidenziato, il nuovo bando nel weekend toglie la libertà di movimento. A breve apriremo una riflessione politica per capire dove e come reperire le risorse necessarie». Insomma il Comune è pronto a garantire comunque il trasporto anche nel weekend, ma deve capire come coprire i costi.

In ballo c’è la libertà di movimento dei disabili e la loro socialità. La polemica era scoppiata con il nuovo bando che, a differenza dell’attuale servizio, non prevedeva l’accompagnamento domenica e sabato sera. Un bando - è emerso lunedì nell’incontro - studiato al risparmio dopo una relazione degli uffici sull’utilizzo del servizio a chiamata. Relazione stilata con i dati degli anni del lookdown, quando erano in vigore divieti di assembramento con teatri, cinema e bar chiusi e ogni opportunità di socialità impedita in nome della sicurezza sanitaria. Freddi numeri che non hanno tenuto conto delle persone fragili e delle loro ritrovate esigenze post pandemia.

Settantasette mila euro per un anno. Vale tanto la libertà dei disabili nuoresi il sabato sera e la domenica. Finanze che il Comune, dopo aver annullato in autotutela il nuovo bando per il trasporto delle persone con difficoltà motorie (attualmente in proroga) che escludeva il servizio a chiamata proprio il sabato sera e la domenica, ora vuole reperire. Ma non sarà facile. La novità è emersa lunedì, quando le associazioni che si occupano di assistenza ai disabili sono state ricevute in Comune. «Dopo il confronto costruttivo con le associazioni che tutelano e assistono le persone con disabilità, faremo una riflessione politica», ha spiegato l’assessora ai Servizi sociali Fausta Maroni. Tradotto: si cercheranno i soldi.

Bando sospeso

Associazioni riunite

I numeri

Il servizio offerto a Nuoro è all’avanguardia. Servizio a chiamata per il disabile che può andare a fare dialisi il sabato e la domenica oppure al cinema. In un anno ha garantito 11 mila interventi, 30 al giorno. «L’assessora ha messo in evidenza le carenze economiche - spiega Stefania Meinu dell’Aism - abbiamo posto la necessità di utilizzare la chiamata per l’accompagnamento anche nei giorni festivi, con la possibilità magari di prenotazione. Perché un disabile non può scegliere di andare all’Ortobene? Ci si è accordati per un nuovo incontro che prevede anche un ragionamento sulla Coadi o una Consulta delle associazioni».

Anche il presidente dell’Anmil, Michele Tatti, ha ricordato che in questa vicenda «si parla di disabili e non marciapiedi. Lunedì abbiamo registrato la disponibilità dell’assessora e ribadito che l’inclusione non si può limitare ad accompagnare i disabili al lavoro o a fare una prenotazione sanitaria. Abbiamo sottolineato che c’è chi fa anche dialisi nel weekend». Dall’incontro anche la proposta del Garante per i disabili «che ha un ruolo meno specifico del Disability - spiega la Moroni - ma più ampio, che in raccordo con le associazioni possa intervenire in misure, progetti e lavori pubblici, per garantire i diritti di inclusione delle persone diversamente disabili».

