Il commissario riassume i bagnini  

Estate sicura: per 122 giorni, da giugno a settembre, lungo i 47 chilometri di spiaggia della Costa Verde sarà garantito il salvamento a mare, con sette postazioni collegati ai servizi di emergenza e l’attrezzatura necessaria per garantire una vacanze tranquilla ai turisti. Superato, dunque, il timore di una stagione in chiaroscuro, senza bagnini e caos parcheggi per via della crisi politica con lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale. «In un paese costiero - dice il commissario straordinario Francesco Cicero - la sicurezza in acqua come pure i servizi essenziali della balneazione devono essere assicurati. E sul litorale di Arbus lo saranno: i chioschi ci sono già».

Il salvamento

A sollevare dubbi e perplessità sull’avvio della stagione turistica è stato il vuoto lasciato in Municipio dalle dimissioni di 9 consiglieri di maggioranza e minoranza. Il primo a tirare i remi in barca è stato il gestore del salvamento a mare, Alessio Mattana, preoccupato di non avere la copertura finanziaria dei costi da sostenere, nonostante la firma dello scorso anno sull’accordo quadro col Comune per 300 mila euro. «Quando è caduto il governo cittadino - ricorda Mattana - ho fatto presente la volontà di rinunciare al progetto. L’incontro col commissario è stato rassicurante. La squadra dei bagnini ora è pronta, molte le conferme del 2021, altri nuovi che conoscono i pericoli del nostro mare aperto».

Le torrette

Il litorale può contare sugli occhi vigili di 16 canotte arancione, dai 18 ai 42 anni, pronti a sorvegliare le spiagge dalle torrette di Pistis, Torre dei Corsari, Funtanazza, Guturru ‘e Flumini, Portu Maga, Piscinas, Scivu, tutti i giorni, dalle 10 alle 19. Ciascuna sarà dotata di salvagente, cassetta di pronto soccorso, cellulare per le comunicazioni, pattini e defibrillatore. «Stiamo lavorando - racconta Mattana - per verificare se i materiali e le attrezzature sono al completo».