Il commissario attacca l’ex sindaco 

Tre annualità del canone idrico (il 2018, 2019, e 2020, per complessivi un milione e mezzo di euro) da pagare in soli tre mesi, con una delle rate, quella relativa ai consumi del 2018 che, sostengono in tanti, sarebbe peraltro già prescritta, recapitata ai contribuenti oltre la data di scadenza: il 31 luglio. Pasticcio dell’acqua a Serramanna, dove gli utenti del servizio idrico gestito in autonomia dal Comune (Serramanna, proprietario dei suoi pozzi e della rete idrica, si è sempre rifiutata di aderire al gestore unico Abbanoa), sono sottoposti ad un vero salasso e in molti contestano «il ritardo nell’invio delle bollette, che costringe ad un esborso di importante in un colpo solo».

Lo scontro

Sullo sfondo delle lamentele, la polemica a distanza tra l’ex sindaco Sergio Murgia, che risponde a mezzo social ai cittadini lo incolpano per il ritardo nella fatturazione («Come amministratori comunali abbiamo chiesto all’ufficio competente che le fatture relative ai consumi idrici degli anni 2018, 2019 e 2020 venissero predisposte e inviate agli utenti entro i termini previsti dalla norma», dice), e il commissario straordinario Antonello Ghiani che difende invece i funzionari e rispedisce al mittente le accuse: «I cittadini stanno pagando ora quello che avrebbe dovuto pagare prima con l’allora amministrazione comunale in carica».

L’attacco

Il commissario, già all’atto dell’emissione, un mese fa, dei ruoli idrici del triennio 2018-2020 non era stato tenero con il precedente inquilino del primo piano del Municipio di via Serra. «La deliberazione per la riscossione dei canoni idrici arretrati è un atto dovuto, e in ritardo: meraviglia il fatto che non sia stato fatto prima», disse. Ora la conferma. «Dire che gli uffici non hanno svolto il loro dovere è falso. L’ufficio finanziario e tributi, in particolare, è sguarnito e gli impiegati fanno l’impossibile per adempiere alle incombenze», continua Ghiani. «Non dobbiamo pagare tre anni insieme perché qualcuno non ha fatto il proprio dovere». Ancora. «Abbiamo aspettato noi, ora aspetteranno loro». Sono alcuni dei temi ricorrenti del malcontento. Dal Municipio il messaggio è però chiaro. «Chi pensa di non pagare non si illuda, perché va incontro al pagamento, eventualmente, anche degli interessi».

La difesa

Murgia, dal canto suo, non ci sta a essere bollato di immobilismo. «Voglio evidenziare che il sindaco e la giunta comunale possono esercitare unicamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre è ai responsabili d’area che spetta la loro attuazione. La predisposizione e l’invio delle fatture idriche è un atto di natura prettamente gestionale, pertanto è gestito in completa autonomia dall’ufficio competente», attacca Murgia. Insomma: un rimpallo di competenze che non cambia lo stato dell’arte: un milione e mezzo di euro (da tre anni di canone idrico arretrati) da riscuotere in poco più di tre mesi. Bollette già scadute? L’ufficio tributi rassicura. «Il ritardo nel recapito delle bollette è stato determinato dal fornitore del servizio e non è imputabile al Comune. Per gli utenti non ci sarà nessun aggravio per i versamenti effettuati dopo la scadenza del 31 luglio».

