«Il commissario Assl vada via» 

Lo scontro sulla sanità oristanese si fa sempre più duro. E, adesso c’è chi chiede a gran voce la rimozione del commissario Antonio Francesco Cossu dalla guida della Assl. In prima fila Domenico Gallus, sindaco di Paulilatino e presidente della commissione regionale alla Sanità, che non ha gradito i dubbi sollevati da Cossu sul Punto di primo intervento di Ghilarza. Per Gallus «Cossu ormai è inadeguato per ricoprire l’incarico» e in un’interrogazione, firmata con i colleghi Oppi, Sechi, Peru, Stara e Moro, chiede al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore alla Sanità Mario Nieddu di revocargli l’incarico.

La storia

Tutto è iniziato con la lettera che Cossu, alla vigilia dell’apertura del Punto di primo intervento del Delogu, ha inviato al commissario Ats Massimo Temussi, ai direttori sanitari dell’Ats Giorgio Carboni e del presidio ospedaliero unificato Sergio Pili. Cossu chiedeva lumi sulle dotazioni tecnologiche affidate alla struttura, sui percorsi assistenziali, sugli accreditamenti, sulla tipologia di prestazioni da erogare. Una doccia gelata, poi la precisazione della Assl per chiarire che non esiste alcuna contrapposizione con l’Ats.

L’interrogazione

La lettera, che sarebbe dovuta rimanere riservata, è stata resa pubblica e sono esplose le polemiche. Forse anche sulla scia di vecchie questioni politiche visto che Cossu, in quota Forza Italia, è stato nominato al posto di Maria Valentina Marras, molto vicina invece a Gallus. «Alla luce delle dichiarazioni del commissario in netto contrasto con quanto strategicamente la Regione intende operare per il miglioramento del sistema sanitario regionale – si legge nell’interrogazione – è evidente l’inadeguatezza per continuare a ricoprire l'incarico per il quale era stato chiamato». I consiglieri regionali chiedono quali iniziative si intendano portare avanti «per ripristinare all'interno della Assl di Oristano un clima di collaborazione istituzionale per perseguire le direttive che la nuova riforma sanitaria ha tracciato». Parole che pesano come un macigno. E Gallus aggiunge: «Ciò che stupisce è che alla conferenza sulla riapertura del Cet era presente il commissario».

Il Comitato

«Cossu era presente alla riunione in cui si era parlato della riapertura del Punto di primo intervento – ha detto Raffaele Manca, portavoce del Comitato – Le affermazioni successive sono strumentali per garantire posizioni di potere interne agli ospedali di Oristano e Ghilarza». Il Comitato prende posizione anche sulle dichiarazioni del segretario provinciale del Cimo Giampiero Sulis che nei giorni scorsi ha sostenuto come i soldi impiegati per Ghilarza potessero essere utilizzati per potenziare il San Martino. «Con simili atteggiamenti la vertenza Oristano non potrà mai andare avanti» ha detto Manca. Il sindaco Stefano Licheri aggiunge: «I servizi vanno distribuiti nel territorio: oltre a migliorare le prestazioni si evita lo spopolamento. L’attività del Punto di primo intervento alleggerisce il carico su Oristano».

