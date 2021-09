Il commissariato nell’ex asilo 

Dopo il parere positivo della Regione è arrivato anche il via libera della Prefettura di Cagliari: l’ex asilo di via Boito ospiterà la nuova sede del commissariato della Polizia in città. La struttura «è stata ritenuta tecnicamente idonea» alla nuova destinazione. Ora di fatto parte la corsa per il recupero - stimato in oltre 2 milioni di euro a spese della Polizia di Stato - di quello che resta dell’immobile comunale da anni abbandonato e meta dei vandali. Nel frattempo si lavora per la rinascita della scuola materna di via Fadda, con un bando pubblico che entro fine anno chiamerà a raccolta le associazioni di volontariato interessate alla gestione.

La discussione

Il cambio di sede del commissariato quartese è al centro del dibattuto comunale da anni. Con due ipotesi in campo: l’utilizzo dell’ex scuola materna di via Fadda, poi assorbita dalla Regione, e l’alternativa dell’asilo di via Boito in stato di abbandono da tempo. La prima possibilità di fatto è ormai naufragata: «Lo stabile andrebbe demolito e ricostruito, e questo allungherebbe i tempi di realizzazione oltre a far lievitare i costi», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Conti. L’ex asilo di via Boito risulta invece la soluzione ideale che mette d’accordo tutti.

La trattativa

All’inizio dell’anno, dopo poco meno di due mesi dall’insediamento della giunta Milia, i primi contatti con la Regione - in particolare la direzione dell’assessorato Enti locali e Finanze - attraverso una lettera inviata dall’assessore ai Lavori pubblici Conti insieme al collega dell’Urbanistica Aldo Vanini. Due pagine dove si ripercorre la storia dei due stabili presenti in città, le ipotesi susseguite negli anni, sino alla riproposta di «destinare al commissariato di Polizia l’immobile di via Boito, avendo accertato il rinnovato gradimento della Questura di Cagliari, e alle associazioni di volontariato e del sociale lo stabile di via Fadda». Linea di indirizzo data dalla nuova Giunta quartese con l’obiettivo di accelerare i tempi e mettere fine allo scenario di degrado nei due ex asili, condivisa dalla stessa Regione.