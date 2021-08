Il “City of Cagliari” è basco 

Baskonia Vitoria 84

Dinamo Sassari 72

Saski Vitoria : Hanzlik, Baldwin IV 14, Sedekerskis, Marinkovic 11, Cissoko, Granger 4, Fontecchio 10, Enoch 4, Peters 15, Giedraitis 13, Nnoko 13, Kurucs. Allenatore Duško Ivanović.

Banco di Sardegna SS : Logan 10, Clemmons 16, Gandini, Devecchi, Treier 2, Chessa, Burnell 7, Bendzius 6, Mekowulu 11, Gentile 5, Battle 10, Borra 5. Allenatore Demis Cavina.

Parziali : 23-16; 46-34; 66-53.

Il Baskonia Vitoria, prima spagnola a partecipare al “City of Cagliari” in 11 edizioni, porta la coppa in terra basca dopo aver sconfitto la Dinamo 84-72. Terzo il Bayern, venerdì beffato dai sassaresi (86-85) e ieri vittorioso 69-54 sul Napoli, neopromosso in Serie A.

La partita

La Dinamo, in completo blu elettrico gessato, parte con Clemmons, Burnell, Bendzius, Mekowulu e Gentile, come col Bayern. Ma la manovra degli spagnoli è più fluida e mette in difficoltà i turritani, che si sbloccano al 7’ con l’ingresso di Logan, il più in palla del gruppo, e passano dal 19-11 al 23-16 del 10’, preludio al parziale di 0-11 (23-27) che i sassaresi rifilano ai baschi a inizio 2º quarto, quando Cavina schiera assieme Logan e Clemmons. Gli iberici rispondono però con un 10-0, al giro di boa conducono 46-34 e nella ripresa volano sul +18 (52-34). La Dinamo prova a ricucire fino al -12 (84-72) ma il Baskonia difende bene ed è incisivo in attacco. A 2’ dalla sirena conduce 84-62, il Banco accorcia ma stavolta per il sorpasso non c’è benzina.

Le impressioni

«È mancata l’intensità, soprattutto nel reparto dei lunghi, falli prematuri all’inizio, canestri banali sbagliati. Errori dovuti alla stanchezza e soprattutto alla differenza fisica e di intensità con gli avversari. Abbiamo provato a rientrare ma è mancata la continuità difensiva e, contro una retroguardia così, in attacco abbiamo faticato a essere fluidi. Troppe distrazioni, ma sarebbe strano se fossimo perfetti», commenta coach Cavina. «Ho visto buoni sprazzi, il bilancio ottimo: abbiamo affrontato due squadre che ci hanno fatto alzare l’asticella e provare qualcosa in vista della Supercoppa, ora correggeremo gli errori».

«Organizzazione impeccabile, siamo stati benissimo. In pre stagione si cerca di capire che squadre e giocatori si hanno. La Dinamo? Molto buona, eccellente in certi ruoli: Sardana-Pasquini fenomenali, cambiare così efficacemente non è facile, possono togliersi grandi soddisfazioni», commenta coach Trinchieri del Bayern. «Torneo molto interessante, livello altissimo, noi lavoriamo per colmare il gap. Sassari è ben costruita, ha buone soluzioni, si affida alla grande esperienza di Logan e a giocatori talentuosi e intercambiabili», aggiunge coach Sacripanti del Napoli.

