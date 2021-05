Il circo del rally rilancia gli hotel 

Bentornato, Rally Italia Sardegna. La prova tricolore del Mondiale, in programma dal 3 al 6 giugno, ritrova la sede di Olbia dopo 7 anni di assenza, e gli albergatori non potevano essere più contenti.

«Abbiamo iniziato ad attivarci verso dicembre, quando abbiamo saputo che la manifestazione sarebbe tornata in città», rompe il ghiaccio la direttrice del Double Tree by Hilton Ramona Cherchi: «Per me la soddisfazione è doppia, non solo tutte le squadre che soggiornavano da noi, quando il rally faceva base qui, ci hanno scelto quest’anno, ma per anni mi sono spesa affinché il Mondiale ritornasse a Olbia».

Il ritorno degli stranieri

Dietro l’ospitalità riservata ai top team del Wrc c’è una macchina organizzativa importante, ma programmare, di questi tempi, non è facile. «C’è ancora troppa incertezza, legata alla pandemia del Covid-19, sui flussi turistici. – spiega la direttrice del Double Tree – Una maggiore flessibilità nei metodi e nelle tempistiche delle prenotazioni, che riguardano gli hotel ma dovrebbero coinvolgere pure i trasporti e le comunicazioni del Governo nazionale, aiuterebbe, ma intanto siamo molto contenti che si ritorni a respirare aria internazionale con il rally: gli stranieri sono quelli che ci sono mancati di più nel 2020».

«Servono più eventi»

Dello stesso tenore l’intervento di Maria Antonietta Sirca. «Quest’anno molti team del rally puntano su di noi, ma a dire il vero hanno continuato a farlo anche quando la manifestazione faceva base ad Alghero», dice la direttrice e proprietaria del Jazz Hotel: «Si appoggiavano a noi sia per le prove che si correvano da queste parti, sia quando venivano in Sardegna per le verifiche pre-gara: la differenza è che quest’anno soggiornano al Jazz Hotel 10 giorni su 10, anziché 5 su 10 come gli altri anni». Come la Cherchi, anche la Sirca ha, però, un messaggio per le amministrazioni: «Di eventi così ce ne vorrebbero di più, ma senza destinazione è difficile programmare. Servirebbe maggiore attenzione per i mesi di spalla, luglio e agosto vanno per inerzia ma noi restiamo aperti tutto l’anno».

«Siamo fiduciosi»

Altra struttura presa d’assalto dagli addetti ai lavori del circus del Wrc è l’Hotel Martini, fresco di restyling. «Non so se siamo stati più coraggiosi o più incauti, ma l’anno scorso, vista anche la pandemia, abbiamo deciso di rimanere chiusi per ristrutturare l’albergo», conferma la direttrice Maria Luisa Martini: «La maggior parte delle prenotazioni di maggio e dei primi di giugno sono legate al rally, qualche disdetta per le quarantene l’abbiamo registrata, ma siamo soddisfatti e fiduciosi che il Mondiale possa essere l’evento apripista della stagione». Soprattutto verso il mercato estero. «Noi che lavoriamo con i gruppi abbiamo molte conferme dalla Francia e dalla Spagna, una manna se è vero che per lavorare non dobbiamo aspettare che chiudano le scuole o che gli italiani prendano le ferie per venire in Sardegna».

