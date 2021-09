Il cinema per scacciare i vandali 

«Il progetto era nato già a maggio del 2020» spiega il presidente di Eida Andrea Cocco, «abbiamo pensato in questo difficile periodo del Covid di fare qualcosa di itinerante e all’aperto». La pandemia ha poi un po’ rallentato al partenza: «Avremmo voluto cominciare a giugno» prosegue Cocco, «ma per vari motivi siamo arrivati a settembre. Contiamo però che questo sia solo l’inizio, un esperimento per dimostrare che si possono togliere dal degrado luoghi pubblici abbandonati, e che per l’anno prossimo si possa programmare per tutti i mesi estivi da giugno a settembre».

Un modo insomma per far sì che anziani, adulti e bambini si riapproprino di questi spazi tenendo appunto lontano i balordi. Gli spazi interessati per ora sono due: piazza IV Novembre e il parco Europa. Nel primo si parte sabato dalle 19 con la proiezione di Billi Elliot, al parco in via Germania invece si va il 2 ottobre sempre alle 19 con “Quasi amici”.

Due giorni di cinema sotto le stelle per far rivivere piazze e parchi abbandonati e dimostrare che si possono restituire ai cittadini. L’iniziativa è dell’associazione Eida centro studi che ha deciso di portare le proiezioni in mezzo alla gente in quei luoghi dove ogni sera si raggruppano gruppi di teppisti che distruggono tutto E pazienza se l’iniziativa parte ormai a fine estate: quello che conta – spiegano - è mandare un messaggio.

Lotta ai teppisti

Scopo sociale

Alle proiezioni chi lo vorrà potrà assistere del tutto gratuitamente accomodandosi nelle sedie messe a disposizione dall’associazione. Occorrerà ovviamente avere il green pass. «Il nostro intento» dice ancora Cocco, «è vedere rinascere questo luoghi, far rivivere la piazza e il parco tenendo lontano i teppisti. Io sono quartese da quattro generazioni e ricordo bene com’era e com’è piazza IV Novembre che purtroppo adesso è completamente abbandonata. Un’iniziativa itinerante ci sembrava il modo migliore per sollecitare il rilancio di questi spazi».

I posti disponibili saranno circa 40 e sarà presente anche un punto ristoro. Non è casuale nemmeno la scelta dei film come fa sapere l’organizzatore: «Billi Elliot in piazza IV Novembre vuole essere un appello all’inclusione sociale, all’accettazione. “Quasi amici” invece è un tema che avvicina alla disabilità, al rispetto, al confronto. Il nostro è si un cinema all’aperto, ma con qualcosa da dire».

Il degrado

Piazza IV Novembre era il salotto della città, una delle più antiche e frequentate, ma col passare del tempo si è trasformata nel fantasma di quel che era un tempo. La pavimentazione non è nelle migliori condizioni e nelle aiuole non ci sono fiori colorati ma parti dei tronchi degli alberi che erano stati tagliati perché con le loro radici stavano creando guai seri. Anni fa il Comune aveva avviato un piano di recupero per la piazza. Per combattere il degrado erano state organizzate una serie di iniziative con protagonisti studenti e anziani dei centri sociali che avevano realizzato opere a tema soprattutto nel periodo di carnevale. La piazza aveva anche ospitato una mostra di pittura degli studenti. Poi però è tornata in balia del degrado.

