Il ciclista poeta Cosimo Lai e il sogno di una vita su due ruote 

Rimane seduto nella scalinata ombrosa di Bonaria, in una Cagliari in festa per l’arrivo della “Settimana ciclistica italiana sulle strade della Sardegna”. Ma quando sente lo starter annunciare la volata di gruppo non resiste e si avvicina alle transenne per ammirare agguerriti corridori che sino all’ultimo centimetro si battono per un qualcosa che va oltre il semplice risultato sportivo.

Barba bianca

Cosimo Lai non può passare inosservato, ha un carisma che intriga: coppola sul capo, 85 anni portati con fierezza, una camicia bianca di lino, una lunghissima barba bianca e un bastone di ginepro ben levigato. Un uomo che ha reso la sua vita narrazione, domandando ispirazione alle polvere cara a John Fante. Ciclista, poeta, pastore: definirlo è compito arduo. Nato e cresciuto nella amata Sinnai, è uno dei pionieri del ciclismo nell’Isola, disciplina che ha sempre interpretato come poesia itinerante e che continua a celebrare in ogni istante della sua esistenza.

Pioniere

Ha corso tra il 1956 e il 1970, in un contesto dai contorni neorealisti: sono lontani i tempi in cui correva con la bicicletta Frejus che ancora conserva ma nella sua mente i ricordi di quelle strade impervie, delle mulattiere e dei luoghi pieni di macerie della della guerra sono scolpiti in una memoria che non mostra segni di cedimento. Si muove pacato, ha lo sguardo sereno e due occhi castani con leggere striature verdi che guardano lontano. Le parole che pronuncia sanno di Sardegna, in tutto e per tutto: riportano alle notti senza luna in cui si prendeva cura del suo gregge con l’aria fredda e i capelli bagnati dall’umido della notte, cullato dal sogno di diventare un professionista. Tra i Dilettanti ha vinto tanto, sia in pista che in strada arrivando persino a staccare di dieci minuti il secondo classificato.

Due ruote

Ha conosciuto miti delle due ruote come Fiorenzo Magni, Gastone Nencini, Felice Gimondi, Fausto Coppi. Scherza con i più giovani, improvvisa qualche verso memore delle lezioni apprese dai grandi cantadores come Melchiorre Murenu, Giuseppe Pirastru, Raimondo Piras. Si avvicina al vincitore dell’ultima tappa, il biondo tedesco Pascal Ackermann in compagnia della sua dolce e graziosa metà. « In volata avevo un ottimo spunto, anche se non lo diresti», lo incalza. Attorno gli si crea una piccola folla, mentre regala aneddoti di un ciclismo che non c’è più ma che continua a incantare. Le ammiraglie prendono la via del ritorno, i corridori salgono sul bus, i tifosi si allontanano. Cosimo Lai rimane fermo e in silenzio, sa che il sipario sta calando e che domani sarà un altro giorno. « Salire in bici significa creare una chanson de geste fatta di salite, attacchi e pedalate. Non dimenticatevi del ciclismo, non dimenticatevi della poesia. Non dimenticatevi di chi siete», conclude per poi allontanarsi con passo lento, in una viale Diaz d’un tratto silenziosa e incantata dai ciclisti, ultimi eroi romantici di un mondo che non ha scordato cosa vuol dire emozionarsi.

