Il chirurgo su Walukiewicz 

Citando Walter Mazzarri, al Cagliari piove sul bagnato. Neanche il tempo di respirare per il pieno recupero di Keita Baldé, che ieri si è allenato regolarmente in gruppo, ed ecco la nuova botta: Sebastian Walukiewicz, fermo da oltre un mese per uno scontro di gioco in allenamento, ieri sera si è dovuto sottoporre a un intervento in artroscopia all'anca a Villa Stuart, con tempi di recupero che rischiano di prolungarsi per diversi mesi.

Lo stop

Walukiewicz è stato operato in artroscopia per un impingement femoro-acetabolare, un contatto anormale tra femore e acetabolo, a Villa Stuart dal professor Raul Zini (che nel 2019 era intervenuto anche su Paolo Faragò, sempre per l'anca). Intervento perfettamente riuscito, ma tempi di recupero ancora da valutare e che, comunque, potrebbero arrivare fino a sei mesi. Una brutta mazzata per il difensore polacco, classe 2000, che si era fermato per una botta subita in allenamento alla vigilia della gara col Venezia dello scorso primo ottobre. Un infortunio che sembrava dovesse essere smaltito in tempi brevi, ma Walukiewicz continuava a sentire dolore alla zona colpita. E così il difensore polacco, che aveva giocato in cinque delle prime sei giornate di campionato (quattro da titolare), è stato costretto a saltare le sei gare successive, allenandosi in personalizzato. Un fastidio che non passava e che ha convinto lo staff medico a chiedere un consulto specialistico, che ha evidenziato l'impingement. Così ieri sera Walukiewicz è stato operato a Villa Stuart e ora dovrà iniziare la lunga marcia di recupero. Un post su Instagram e un breve messaggio in polacco e in italiano, «Tornerò più forte», seguito dagli auguri di compagni ed ex compagni. Un problema in più per il Cagliari che perde, forse per il resto della stagione, uno dei suoi difensori centrali e che costringerà il club a cercare un sostituito al mercato di gennaio.

Riecco Keita

Una brutta notizia proprio nel giorno in cui Mazzarri, dopo tanto tempo, aveva tirato un sospiro di sollievo. Ieri pomeriggio, infatti, ad Asseminello Keita Baldé aveva ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi in gruppo. L'attaccante ispano-senegalese ha quindi superato del tutto i postumi dell'accesso retro tonsillare che lo ha colpito prima della gara col Bologna, facendogli saltare la sfida con la squadra di Mihajlovic e la successiva partita alla Domus contro l'Atalanta, oltre alla convocazione col Senegal.