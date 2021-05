Il chirurgo non se ne andrà 

Nessun trasferimento: il medico del reparto di chirurgia dell'ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili non andrà al pronto soccorso. Soddisfazione da parte degli amministratori del territorio e del Comitato Sanità Bene Comune. L'interlocuzione con i vertici dell'Ats (azienda per la tutela della Salute) ha portato a fare un passo indietro. A ufficializzare la decisione è il direttore di Presidio unico di area omogenea Sergio Marracini che nei giorni scorsi ha avuto modo di confrontarsi con il chirurgo interessato, il primario di chirurgia Raffaele Salfi e il responsabile dei pronto soccorso dell'Assl di Cagliari Giorgio Pia.

Il confronto

«C'è stato sicuramente un malinteso – spiega Marracini – che ha richiesto il mio intervento, la proposta era quella che il collega potesse fare un turno in pronto soccorso per il fine settimana». Emergenza rientrata, l’attività di chirurgia potrà proseguire regolarmente e i sindaci del territorio assieme al Comitato possono tirare un sospiro di sollievo senza però abbassare la guardia rispetto a tutte le altre criticità evidenziate negli ultimi tempi. Il nodo della carenza di personale resta ancora il più preoccupante perché sotto organico oltre all’unità operativa di pronto soccorso sono anche chirurgia e gli uffici ticket e Cup. «C’è un concorso in atto – dice Marracini – e crediamo che questo possa portare dei chirurghi anche al San Giuseppe». Sul fronte amministrativi è recente la richiesta di personale da destinare alle zone periferiche che potrebbe essere evasa quanto prima. «Con la pandemia – continua il direttore – la maggior parte degli anestesisti è stata concentrata negli ospedali Covid ma in questo periodo il San Giuseppe ha dato una mano d'aiuto alla sanità del Cagliaritano sia con il reparto di medicina che di chirurgia». Un punto di riferimento dunque non soltanto per il Sarcidano Barbagia di Seulo.

Le reazioni

«Ci fa piacere questo passo indietro – commenta il presidente della comunità montana Samuele Gaviano – presto chiederemo un altro incontro con i vertici per risolvere i problemi di personale. I cittadini non possono vivere senza un sistema sanitario adeguato». Resta dunque aperto il dialogo tra l’Ats e il territorio per salvaguardare un presidio che ha dimostrato le sue potenzialità. «La pandemia ha pesato sulle attività ospedaliere no Covid ma grazie al lavoro di collaborazione anche con Sergio Laconi (referente del San Giuseppe) c’è stata una crescita», aggiunge Marracini. «Se l’ospedale ha funzionato bisogna investire piuttosto che tagliare, soprattutto visto che si può dare un aiuto agli ospedali della città», è l’esortazione del sindaco di Isili Luca Pilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA