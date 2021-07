Il chiosco vince il primo round al Tar 

Il Comune di Tortolì si esprime in ritardo e l’Akuna Beach vince il primo round al Tar. Dopo quella con gli eredi Nieddu, contesa persa e costata 53 mila euro, sul lido di Orrì scoppia una nuova guerra tra l’ente di via Garibaldi e il privato.

Secondo i giudici del Tribunale amministrativo, il parere negativo sulla pratica edilizia è stato rilasciato fuori tempo massimo, cioè soltanto quando la società che gestisce il chiosco-bar Hakuna Matata, locale sul litorale, ha completato i lavori di ammodernamento.

E siccome il provvedimento emesso a stagione in corso avrebbe potuto provocare un danno economico all’attività, il Tar ha congelato in via cautelare gli atti impugnati dalla società ricorrente. Così ha deciso Francesco Scano, presidente della seconda sezione del Tar in attesa della Camera di consiglio convocata per l’11 agosto prossimo. In quell’occasione i giudici entreranno nel merito della questione.

Il fatto

Il 13 aprile scorso la società cooperativa Akuna Beach ha presentato una pratica edilizia al Suape del Comune di Tortolì. Sembrava un’istanza come tante altre, soprattutto in vista della stagione estiva quando gli operatori turistici adottano modifiche alle proprie strutture per renderle più accoglienti e al passo con la modernità. Dal Comune nessuno si è fatto sentire.

La pratica è rimasta annidata. Decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla formulazione della proposta, a cui non è seguita alcuna risposta da parte dell’ufficio competente, la società ha intrapreso i lavori. Nessuno è intervenuto durante i lavori con vista sul mare di Orrì. Il Comune ha rotto il silenzio soltanto il primo luglio, quando ha comunicato il diniego agli operatori turistici. Dunque la comunicazione è stata trasmessa 78 giorni l’istanza presentata dagli imprenditori, ben oltre i fatidici 30 giorni.

Il Tar

In sostanza il Comune ha espresso parere negativo quando i lavori erano già stati terminati. I giudici ripercorrono le tappe della vicenda: «Considerato che il potere interdittivo poteva essere esercitato nei trenta giorni dalla presentazione della pratica edilizia, avvenuta il 13 aprile 2021, mentre il provvedimento impugnato è intervenuto solo il primo luglio 2021 a lavori ormai ultimati».

L’attività economica che ha subito il provvedimento del Comune ha affidato la propria tutela agli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu.

