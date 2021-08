«Il chiosco sul mare? Abusivo» 

Di giorno chiosco sulla spiaggia, l’ideale per chi voleva bere una bibita fresca o fare merenda dopo il bagno. Di notte ristorantino specializzato in grigliate. Peccato che per i vigili urbani di Pula e per la Guardia forestale chi aveva montato la struttura in legno con una bellissima veranda sul mare di Pinus Village a Santa Margherita non avesse nessun permesso per farlo. Da ieri l’”Encanto del Mar” è chiuso e sul titolare, Daniele Fadda di Domus de Maria, pende un’inchiesta penale e l’accusa di abuso edilizio.

L’esposto

Sono stati gli ambientalisti del Gruppo di intervento giuridico, guidati dal responsabile Stefano Deliperi, a presentare un esposto al Comune di Pula e alla Forestale segnalando quelli che a prima vista erano ritenuti soltanto degli ampliamenti di una struttura realizzata in riva al mare già da qualche anno.

Gli accertamenti avrebbero permesso di evidenziare ben altro. Secondo il rapporto inviato dai vigili urbani alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, agli atti del Comune, dai controlli delle Dichiarazioni uniche autocertificative (Dua) depositate nello Sportello Unico delle attività produttive (Suape), «non risulta alcuna istanza per ottenere l’abilitazione all’apertura del chiosco “Encanto del Mar e per l’avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande».

L’indagine

Una ricerca ancora più approfondita ha consentito poi di accertare che l’ultima autorizzazione comunale riferita al chiosco di Pinus village è stata rilasciata il 27 giugno del 2019: in pratica per il 2020 e il 2021 il chiosco bar-ristorante, stando ai documenti depositati in Municipio , era abusivo.

Il titolare dell’attività, contattato al telefono, annuncia battaglia legale: «Ci difenderemo nelle sedi opportune». Intanto l’attività è stata chiusa, come conferma il comandante della polizia locale di Pula, Matteo Bertocchi: «Quando siamo andati in spiaggia per notificare la diffida a proseguire ogni attività del chiosco-ristorante, lo abbiamo trovato chiuso. Quindi agli atti risulta solo la denuncia per abuso edilizio».

