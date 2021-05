Il Chelsea tenta Lukaku 

È sempre il toto-allenatori che tiene banco, anche se molte pedine sono andate a posto. Rimane da collocare quella del nuovo tecnico della Lazio, e a questo proposito, tramontata la candidatura di Villas Boas, il presidente Lotito punta deciso su Sarri, con l'entourage del quale ci sono già tati di contatti. Se il tecnico toscano, che chiede una cifra importante, dovesse dire di no, l'alternativa è Italiano, in lizza anche per la panchina del Sassuolo (club per il quale è in corsa anche Pirlo). Ma nelle ultime ore in casa Lazio è spuntata anche la suggestiva idea del ritorno a Formello di Nesta, che però, come allenatore, non sarebbe così gradito alla tifoseria. Intanto l’Atalanta blinda la panchina di Gasperini.

Le trattative

Tentazione Chelsea per il belga dell’Inter Lukaku. Mentre Eriksen mette le mani avanti: «Il mio futuro? Dipenderà dal nuovo allenatore». Capitolo Donnarumma: l'agente Mino Raiola aspetta la Juventus, che però prima deve cedere Szczesny, che ha estimatori in Inghilterra. In Spagna dicono che per il portiere dell'Italia si sarebbe fatto avanti anche il Barcellona (che ieri ha preso Aguero) offrendo dieci milioni all'anno al giocatore, ma anche i blaugrana devono prima cedere il loro attuale numero 1, ovvero Ter Stegen: c'è un'offerta del Borussia Dortmund, che però non viene ritenuta adeguata. La Roma, che ha chiesto Gollini all'Atalanta, ha ricevuto conferma dal Psg che Florenzi non verrà riscattato, il giocatore torna quindi a Trigoria da dove però potrebbe presto ripartire destinazione Inter: Simone Inzaghi lo vuole per sostituire Hakimi, che andrà proprio al Psg per una cifra che la società campione d'Italia non potrà rifiutare. L'Inter potrebbe ricevere nelle prossime ore appunto anche una proposta del Chelsea per Lukaku, ma ai neocampioni d'Europa verrà risposto che il belga non è in vendita. E a proposito di attaccanti: l'Atalanta ha sondato il terreno con il Torino per Belotti, e ciò potrebbe voler dire la partenza di uno fra Zapata e Muriel: entrambi hanno molti estimatori. Fumata grigia tra Milan e Chelsea per il riscatto di Tomori da parte dei rossoneri, ma l'affare alla fine si farà. L'altro tema è il rinnovo di Calhanoglu, che se non firma a breve verrà “mollato” e la dirigenza milanista andrà su De Paul dell'Udinese (che però chiede 40 milioni di euro). Dal Brasile arriva invece la voce che nella trattativa fra l'ex romanista Gerson e il Marsiglia si sarebbe inserito il Napoli, ma dal Golfo non ci sono conferme. Spalletti ha invece chiesto l'arrivo di Vecino dall'Inter.

RIPRODUZIONE RISERVATA