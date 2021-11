Il certificato al computer di casa 

Tutto ruota attorno all’identità digitale, senza la quale il servizio non si può utilizzare. Dunque, per scaricare un certificato anagrafico su Internet, il cittadino deve avere la carta d’identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns, cioè la tessera sanitaria abilitata) o lo Spid, cioè il Sistema pubblico di identità digitale. Quest’ultimo è fornito da un elenco di aziende selezionate dal Governo e tra queste c’è Poste italiane, che concedeva lo Spid gratis ma ora, per il riconoscimento di persona (invece che da remoto) allo sportello dell’ufficio postale, ha deciso di chiedere dodici euro. Si fa, e si paga, una volta sola per ottenere la propria identità digitale. Per sempre.

L’elenco dei documenti che si possono ottenere on line è nutrito: sono i certificati di residenza, stato di famiglia, stato libero, godimento dei diritti politici, cittadinanza, plurimi o contestuali e anagrafici storici. Un bel “bottino” per chi non vuole fare la fila all’Anagrafe, non c’è che dire.

A volte una rivoluzione si compie nel silenzio, al punto che fa rumore solo quando è completata. Quella dei certificati anagrafici, che dal 15 novembre si possono ottenere on line, era già realtà in tanti Comuni. In tutti quelli sardi, da due giorni a questa parte, si possono scaricare on line e stampare a casa i documenti dell’Anagrafe- l’Isola è tra le regioni in cui tutti i Municipi (quindi, 377 su 377) aderiscono all’Anpr, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, alla quale confluiscono i dati dei Comuni. In Italia sono in tutto 7.903, dentro il sistema già 7.799. La Sardegna è tra le otto regioni nella quale tutte le amministrazioni locali partecipano al nuovo sistema.

L’anagrafe digitale

Il sistema elettronico

Come funziona

Con Cie, Cns o Spid ci si identifica nel sito dell’Anpr e si può scaricare uno di quei quattordici certificati anagrafici propri o per componenti del proprio nucleo familiare. E si fa gratis, senza spendere i pur pochi 26 centesimi che si pagano allo sportello.

Il caso di Cagliari

Tutto molto bello, direbbe Bruno Pizzul, e avrebbe ragione. A patto però di rallegrarsi per il fatto che questo servizio di rilascio di certificati on line sia centralizzato in un unico sito Anpr, quindi quello dell’Anagrafe nazionale, e di prendere coscienza del fatto che molti Comuni già consentivano quest’operazione. È il caso, ad esempio, di Cagliari: «Da tempo», conferma Rita Dedola, assessora ai Servizi demografici, «li forniamo dal sito del nostro Comune, nelle tabaccherie e anche per posta su richiesta scritta del singolo cittadino». Si estende dunque l’Anagrafe on line cagliaritana, «ma non chiudiamo gli sportelli in piazza De Gasperi: molti residenti precisa Dedola, «soprattutto anziani, non hanno un computer o la capacità di ottenere ad esempio lo Spid». Peraltro, usarlo è abbastanza facile, ma riuscire a ottenerlo è decisamente più complesso. Come dire: più italiano.

Poca informazione

Come da tradizione, il Governo nazionale decide ma non informa per tempo chi deve applicare questa “rivoluzione” che è diventata ufficiale nella quasi totalità dei Comuni italiani. «Non abbiamo ricevuto delucidazioni», annuisce Serenella Piras, dirigente dei Servizi anagrafici del Municipio di Cagliari, «però il sistema di base è funzionante: già da prima i dati della nostra Anagrafe confluiscono nel sistema nazionale dell’Anpr, quindi è possibile per loro estrarli per poter emettere i certificati on line». E non si paga: il “bollo” da applicare sui certificati richiesti agli sportelli anagrafici, corrisponde alle vecchie cinquecento lire, ma almeno non c’è la seccatura di utilizzare on line anche i mezzi di pagamento elettronici. E lo Stato, complice anche l’accelerazione dei servizi elettronici portata dalla pandemia da Covid-19, fa un altro, ritardatario passo verso il Terzo millennio. Che pure già c’era.

