Il Ceppitelli-day, tentazione Hernani 

Quella di oggi potrebbe esser la giornata giusta per la firma sul rinnovo del contratto di Luca Ceppitelli. Il difensore umbro è pronto a legarsi al Cagliari per un altro anno, con opzione per una nuova stagione. Ma il mercato rossoblù continua a muoversi, con una serie di trattative che potrebbero cambiare il volto della squadra affidata ancora a Leonardo Semplici. E a proposito di allenatori, ieri Eusebio Di Francesco è stato presentato dal Verona e non ha risparmiato un breve riferimento alla sua esperienza sulla panchina cagliaritana.

Ceppi e non solo

In difesa, la madre di tutte le problematiche resta il futuro di Godin, col giocatore che continua a non prendere in considerazione l’idea di lasciare la Sardegna. Ma la società resta ferma sull’idea di interrompere il rapporto e, intanto, per l’ottava stagione di fila punta u Ceppitelli. Il giocatore è in vacanza in Grecia, ma ha già fatto sapere di esser pronto a firmare il contratto, seguendo l’accordo raggiunto tra il suo agente e la società lunedì scorso. Quindi un anno più opzione per la seconda legata alle presenze del giocatore. Sul taccuino del ds Capozucca resta sempre l’argentino della Fiorentina German Pezzella, mentre da oggi sarà più chiara la posizione di Kevin Bonifazi, ancora in ballo tra Udinese e Spal.

Idea Hernani

Cagliari alla ricerca anche di un centrale di centrocampo. Riportato alla base Caligara, si fa complicata la situazione di Deiola: il sangavinese avrebbe rifiutato la prima proposta di rinnovo e in casa rossoblù si valuta anche l’ipotesi di una sua cessione, stavolta a titolo definitivo. Sempre lontana l’ipotesi Strootman, in predicato di tornare al Genoa, ecco che nel mirino è tornato un vecchio pallino del Cagliari, il brasiliano del Parma Hernani, classe ‘94, il giocatore perfetto dal punto di vista tecnico e fisico per essere più di un'alternativa alla coppia titolare Marin-Rog. E, cosa che non guasta, una buona propensione al gol, come dimostrano le 7 reti della passata stagione, che lo hanno reso capocannoniere dei ducali.

Carta Pinamonti

Tra Cagliari e Inter si tratta a oltranza per Nainggolan, col Ninja che, salvo sorprese, sarà regolarmente ad Assemini il 7 luglio, quando i rossoblù si ritroveranno per far partire la nuova stagione. I nerazzurri tengono nel mirino Nandez, provando a stuzzicare il Cagliari inserendo il giovane Pinamonti (classe ‘99), considerato l’ideale alternativa di Pavoletti, con le cessioni di Simeone e Cerri.

Prestiti

Ieri sono scaduti i termini per il diritto di riscatto dei giocatori in prestito. Il Cagliari ha prima provato a rinnovare il prestito di Sottil dalla Viola per poi esercitare il riscatto a 10 milioni. Adesso la Fiorentina ha tempo fino a sabato per il controriscatto a 2 milioni. Riscatto non esercitato dallo Spezia per Farias. Il Mago, nelle ultime stagioni in prestito anche con Empoli e Lecce (portando 6,2 milioni nelle casse rossoblù) e in scadenza nel 2022, ora partirà a titolo definitivo. Giorni di riflessione per valutare le offerte di Monterrey (Messico), Sharyan (Emirati Arabi) e le italiane Venezia e Verona.

Il “saluto” di DiFra

E a proposito di Verona, ieri è stato presentato alla stampa Eusebio Di Francesco. Il tecnico ha liquidato con poche battute l’esperienza sulla panchina rossoblù: «A Cagliari semplicemente non è andata e ho commesso degli errori. Ma non basterebbe il tempo per parlarne...».

